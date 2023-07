Budimir, el más fotografiado, pendiente del teléfono

salido de cuentas justo el siete de julio y en cualquier momento podían llamarle para anunciarle que era padre por tercera vez, después de Toma y de Ilija, sus otros dos hijos. Pero mientras, sonriente y amable en el Nuevo Casino, no decía que no a ninguna de las peticiones de niños y mayores que buscaban una fotografía con el delantero croata. Pendiente del teléfono andaba el domingo el futbolista Ante Budimir . Su mujer, Mónica, habíay en cualquier momento podían llamarle para anunciarle que era padre por tercera vez, después de Toma y de Ilija, sus otros dos hijos. Pero mientras, sonriente y amable en el Nuevo Casino, no decía que no a ninguna de las peticiones de niños y mayores que buscaban una fotografía con el delantero croata.

Había llegado al Baile de la Alpargata acompañado de Ignacio Idoate, dueño de La Alhambra. Desde el balcón del restaurante había disfrutado del encierro y después había acudido a conocer la churrería de La Mañueta. “La he visto por dentro y es espectacular. Me ha parecido una vuelta al pasado”, contaba todavía impresionado en el Nuevo Casino. Antes, Idoate le había llevado a almorzar. A él y a su suegro, Darijo Rinkovec, quien junto con su mujer han acudido a Pamplona a conocer los Sanfermines y, por supuesto, al tercer hijo de Budimir que el domingo por la mañana todavía no había nacido. “Como un turista no habría podido conocer tanto de las fiestas. Pero Ignacio (Idoate) me ha tratado mejor que si fuera Hemingway”, relataba.