El Nuevo Casino homenajea a Hemingway

Mientras la música de “San Fermín, San Fermín, viva la peña la única” mantenía a los asistentes al Baile de la Alpargata en movimiento continuo, el Nuevo Casino de Pamplona homenajeaba al escritor Hemingway. El motivo: los cien años transcurridos desde la primera visita del escritor estadounidense a los Sanfermines. Y lo celebraba con un grupo de escritores a los que los representantes del Casino colocaron su pañuelico al cuello y a quienes regalaron un libro del Baile de la Alpargata. El grupo estaba formado por varios escritores de la Asociación Navarra de Escritores, como Miguel Izu, Patxi Irurzun y Susana Rodríguez Lezáun. Y además participaron otros profesionales de las letras, como el periodista y comentarista de Diario de Navarra Chapu Apaolaza, y otros venidos de tierras más lejanas. Todos tienen en común con Hemingway que han difundido la historia de Pamplona y la han dado a conocer a través de sus escritos. Es el caso de Ander Echanove Iturri (Miami, 8-4-1987), de abuelo navarro, de Urdániz y padre vizcaino. Ambos fueron unos de tantos pastores que emigraron de pastores a EEUU e Iturri (en la esquina de la derecha de la fotografía) quiso un día recuperar sus raíces. Vino a Pamplona en 2017 para correr el encierro que tantas veces había visto en la televisión en América con su abuelo. “Viví una infancia y adolescencia muy dura, mis padres se divorciaron y estuve viviendo de los 10 a los 12 años en el País Vasco. No encontraba mi lugar y volví a América”, relata en el Casino. Toda esta experiencia la recogió y le dio forma en el libro “En la sombra de mi tierra”, publicado en inglés en 2021 y en castellano en 2022. “Cuento lo que sufrí de pequeño y cómo conocí Navarra”, explica.

EDUARDO BUXENS

El escritor compartió las primeras horas del día en el Baile de la Alpargata con Chapu Apaolaza, que permanece en Pamplona hasta el día 15, y con TJ Stiles, un empresario de California dueño de la compañía TJ Brutal Customs, fabricante de piezas de motos. “Mi objetivo no es necesariamente hacer negocios con quienes necesitan las piezas que tengo, sino con quienes creen en lo que yo creo. En todo lo que hago creo en desafiar el status quo”. Así define su empresa en su web corporativa.

EDUARDO BUXENS

Pendiente del teléfono andaba el domingo el futobolista Ante Budimir. Su mujer, Mónica, había salido de cuentas justo el siete de julio y en cualquier momento podían llamarle para anunciarle que era padre por tercera vez, después de Toma y de Ilija, sus otros dos hijos. Pero mientras, sonriente y amable en el Nuevo Casino, no decía que no a ninguna de las peticiones de niños y mayores que buscaban una fotografía con el delantero croata.

Había llegado al Baile de la Alpargata acompañado de Ignacio Idoate, dueño de La Alhambra. Desde el balcón del restaurante había disfrutado del encierro y después había acudido a conocer la churrería de La Mañueta. “La he visto por dentro y es espectacular. Me ha parecido una vuelta al pasado”, contaba todavía impresionado en el Nuevo Casino. Antes, Idoate le había llevado a almorzar. A él y a su suegro, Darijo Rinkovec, quien junto con su mujer han acudido a Pamplona a conocer los Sanfermines y, por supuesto, al tercer hijo de Budimir que el domingo por la mañana todavía no había nacido. “Como un turista no habría podido conocer tanto de las fiestas. Pero Ignacio (Idoate) me ha tratado mejor que si fuera Hemingway”, relataba.

marialuz vicondoa