Puerta grande a la garra de Fonseca

Enfundarse el chispeante es un gesto que está al alcance de pocos. Hacerlo un nueve de julio tiene un halo de épica ya que este domingo se celebraba el aniversario del paso a la gloria de Víctor Barrio. La congoja de la efeméride se contrapuso con la algarabía de un coso que esperaba a Adrián de Torres, Román e Isaac Fonseca con los Cebada Gago.

Adrián de Torres se encontró con un primer Cebada que salió suelto y que no se empleó en el peto. Firmó un quite por chicuelinas rematado con una media para dejarlo de nuevo en el caballo y tampoco se empleó. El diestro comenzó la faena por estatuarios, después tomó la derecha y buscó la ligazón en los medios. El toro, con cierta suavidad, nunca se entregó. Lo intentó al natural y la embestida fue más descompuesta. De Torres alargó en exceso y dejó, en la suerte contraria, una estocada perpendicular casi entera. El cuarto echó las manos por delante en el recibo a la verónica del torero de Linares. El astado, que esperaba, se encontró con un inicio de faena de rodillas en los medios. Ya en pie de Torres dio sitio y administró series cortas. Estuvo asentado e intentó hacer el toreo puro a un ejemplar que nunca llegó a romper y fue a menos. Se le atragantó la espada.

El segundo de la tarde fue una pintura a la que Román fijó casi en los medios. El Cebada no quiso saber nada del caballo y el mexicano Fonseca aprovechó su turno para hacer un ajustadísimo quite por chicuelinas. El joven diestro brindó al público con la montera y la camiseta de Osasuna una faena seria de mano baja y enganchando por delante. El toro sólo quería ir a chiqueros y el valenciano hizo por cambiarle la intención. No estuvo diestro con la espada e hizo uso de la cruceta. Román se las vio con el quinto, un astado que hizo por irse en todo momento al que tuvo que picar el varilarguero que guardó puerta. El coletudo intentó sujetar al Cebada en los medios que siempre que podía hacia por irse. Román firmó una actuación muy meritoria echando los vuelos y logrando algún muletazo ligado. Poco acierto en el tercio final.

Isaac Fonseca recibió al tercero por verónicas y chicuelinas. El encuentro con el caballo no pasará a la historia. Fonseca comenzó la faena de manera vibrante de rodillas en los medios. Llegaron los olés pero el público desconectó pronto y la faena del mexicano adelantando el engaño al geniudo Cebada pasó desapercibida. Estuvo habilidoso con el mandoble y tocó pelo. En el sexto salió a por todas y recibió con un par de largas cambiadas de rodillas en el tercio. Comenzó la faena a pies juntos casi en los medios pasándoselo por la espalda. Dio sitio, aprovechó las inercias y firmó series cortas. Tuvo mérito el coletudo que quiso llegar al tendido con un toro que no decía nada. Remató por manoletinas, hizo la cruz y enterró la espada arriba. Cortó otro apéndice y salió a hombros.