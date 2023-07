El empresario Jesús María Calvo, entre Pamplona y Lesaka

Después de pasar los dos primeros días de Sanfermines en Pamplona, Jesús María Calvo Caballero (Lesaka, 26-3-1967) se traslada a su pueblo natal, que también celebra sus fiestas. Antes de partir, disfruta de un chocolate con churros en el Casino en el Baile de la Alpargata. Calvo es el fundador y director de la inmobiliaria Balearhouse, una compañía familiar fundada con su mujer, Ilka Stoimenova, en 1999 en Palma de Mallorca, y desde la que venden casas de lujo a grandes empresarios, deportistas y personas de alto nivel adquisitivo. Sin ir más lejos, la casa vendida la semana pasada tenía un presupuesto de cuatro millones de euros y era para una familia suiza que quiere pasar el verano en Mallorca. Amigo personal de Miguel Induráin, amante de la gastronomía, lo que le ha llevado a construir un choco privado donde disfruta de la comida con sus amigos, su casa en Palma es lugar de encuentro de gran parte de los navarros que acercan a la isla. El pasado mes de abril, recibió en su segunda edición el Premio Nacional Reyes Católicos a la Excelencia Empresarial otorgado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural. Calvo ha llegado a Pamplona tres semanas después de participar en la fiesta privada que organizaba el multimillonario empresario británico Richard Branson, conocido por su marca Virgin. Con la fiesta se celebraba la inauguración del hotel de Branson, llamado Sun Bunyola, en Mallorca, “su sueño desde hace 20 años”, explica Calvo.

Va a Lesaka a ver a sus padres. ¿Cómo han influido en su vida para llegar a ser quien es?

Han influido en todo. Desde pequeños nos han hecho ver la vida como es, nos han enseñado el trabajo diario.

¿Cuál ha sido su trayectoria?

Yo no era buen estudiante, hice hasta octavo de EGB. Me fui a La Salle a Irún a estudiar Formación Profesional electrónica, en lo que no he trabajado nunca. Y empecé en el negocio familiar de mis padres con 19 años. Mi madre tenía una tienda de ultramarinos en la plaza del pueblo, Comestibles Calvo. Ya 500 metros mi padre tenía un bar restaurante que hacía reparto por los pueblos de la zona.

¿Cómo les dice un día que se va?

No es fácil. Pero teníamos diferencias generacionales y yo veía que podía hacer más cosas. Me fui al Valle de Arán a trabajar en hoteles, en recepción. Después de pasar por Londres, fui a Mallorca para trabajar en hostelería primero, y luego en una empresa de montaje de climatización. Pasé al mundo inmobiliario hasta que decidí montar con mi mujer Balearhouse en 1999.

¿Cómo se consigue ser una referencia en el sector?

No hay secreto, es el trabajo del día a día, y así van saliendo los frutos. Nuestro trabajo viene del boca-oreja, nos han recomendando.

¿Todas son casas de lujo?

Hacemos un traje a medida.Tenemos clientes que tienen un presupuesto de 500.000 euros y otros, de 10 millones. Atendemos a todos. La mayor parte de las operaciones está formada por casas de lujo. También acompañamos fuera al cliente si quiere. Hace unas semanas hemos cerrado una operación en la Costa del Sol.

¿De qué presupuesto?

Ocho millones de euros.

Es un ejemplo de que no hace falta estudiar para triunfar.

Es la pregunta que me hacen mis hijas (de 17 y 13 años). Me dicen: “Aita, ¿para qué nos haces estudiar tanto si tú no lo has hecho?”. Pero es que ahora son otros tiempos y hay que estar bien preparados.

“Son demasiados los 11 días que deben esperar los toros”

José Escolar Gil, propietario de la ganadería de ese nombre, visita Pamplona con su amplia familia, una quincena de personas entre “mi señora”, hijos, nietos, yernos... Es el noveno año que acude a San Fermín. desde 2015, a excepción de los años de pandemia. “Es muy importante que participe mi ganadería en esta feria”; señala. Pero si apunta que los once días con los que llega de anticipación son demasiados. “Es mucho tiempo en los corrales, quizá eso es lo que más les perjudica. Porque luego tienen que hacer ejercicio fuerte y estar parados tanto tiempo les perjudica”, comenta. Dice que sus toros tienen suficientes kilos para venir a San Fermín y que tienen un comportamiento un poco agresivo y duro, complicado para los toreros.

Compartieron mesa con la experimenta y exalcaldesa Yolanda Barcina, quien ha acudido a Sanfermines acompañada de su marido, Fernando Pizarro, quien se mostraba entusiasmado con unas fiestas a las que acude desde 2016. “Ahora, desde el otro lado, vivo las fiestas de otra manera y me parece estupendo. Me encanta porque en San Fermín estamos todos contentos, hay una química especial y eso es parte de la magia”, afirma Barcina.

