El paquete básico que ofrece la agencia es una estancia de tres noches en un albergue de la capital a partir de 945 dólares australianos -575 euros-. Según se puede comprobar en la página web, la oferta les incluye además del alojamiento, “Fanatics Street Fiestas con sangría gratis”, pañuelo, paseos guiados por el recorrido del encierro, “run with the bulls (or watch safely in the stands!) -correr el encierro o verlo con seguridad desde el vallado-, excursión a San Sebastián el día 7 después del encierro y otros servicios. Esto no incluye los desplazamientos de avión entre países.