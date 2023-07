Se les reconoce fácil porque la gran mayoría visten una camiseta blanca con un logo identificativo muy característico. En la espalda, una ilustración de grandes dimensiones verde y amarilla de dos personas con pelucas rizadas y gafas de sol. Es la imagen de la marca. En la parte delantera, cada año actualizan el icono, y, en esta ocasión, es un toro musculado con gafas de sol y una jarra de cerveza. Los que visten esta camiseta no llevan cerveza, llevan sangría y en sus manos se puede contar de cinco en cinco las botellas de Don Simón.

Son los australianos vistiendo la camiseta de The Fanatics, una agencia de viajes nacida en 1997 para llevar a sus paisanos a eventos deportivos de todo el planeta. Lo cierto es que con los años abrieron horizontes y a los eventos deportivos se sumaron otros de carácter festivo como los Sanfermines. Este año, después de una bajada considerable causada por la pandemia, los australianos están de vuelta.

“A nosotros nos ha costado 2.000 dólares australianos”, comentaban los amigos Sam Jones, Cameron Wales y James Russell, australianos de veinte años procedentes de Melbourne, la segunda ciudad más grande del país. Esa cantidad, en la que sí se incluye vuelos y alojamiento, equivale a 1.218 euros, aproximadamente.

l.d.

Estos jóvenes, que no visten la camiseta de The Fanatics, comentan su viaje junto a un palet lleno de sangría en una tienda de la curva de Mercaderes. “¿Por dónde pasan los toros?”, preguntan con dificultades sin conocer nada sobre la carrera. “Estáis en el recorrido”, le responde el dependiente de la tienda en un momento de respiro dentro de la jornada laboral más larga del año para él. “¡Guau!”, responden los tres al unísono reaccionando con un abrazo.

“Mañana vamos a correr, ¿vosotros?”, continúan con una conversación a la que ponen bastante atención y se sorprenden al recibir la negativa de los receptores. “¿Por qué?”, continúan. “Es muy peligroso y hay que saber correr”, concluye el dependiente, que les cobra con tarjeta de crédito antes de que estos vuelvan a la cascada de agua procedente de los balcones.

Las asociaciones de hostelería y turismo confirmaron en 2022 que los Sanfermines habían perdido atractivo para buena parte de los mercados internacionales, en parte por la pandemia pero principalmente porque los toros ya no interesan a las nuevas generaciones. Sin tener datos sobre el número de australianos desplazados hasta Pamplona para vivir unos días, lo cierto es que a primera vista ayer se pudieron observar más grupos que en los últimos años.

Tres noches desde 575 €

El paquete básico que ofrece la agencia es una estancia de tres noches en un albergue de la capital a partir de 945 dólares australianos -575 euros-. Según se puede comprobar en la página web, la oferta les incluye además del alojamiento, “Fanatics Street Fiestas con sangría gratis”, pañuelo, paseos guiados por el recorrido del encierro, “run with the bulls (or watch safely in the stands!) -correr el encierro o verlo con seguridad desde el vallado-, excursión a San Sebastián el día 7 después del encierro y otros servicios. Esto no incluye los desplazamientos de avión entre países.