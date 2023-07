Luis Sabalza: "Que la sanción de la UEFA no nos quite las ganas de disfrutar de las fiestas"

Osasuna, va a ser el primero que levante los ánimos. “Que esta sanción no nos quite las ganas de disfrutar de las fiestas. Los pamploneses y pamplonesas tenemos que vivir el chupinazo con emoción y alegría”, expresa en el mismo día en que La UEFA va a aguar el inicio de las fiestas a miles de pamploneses, sanfermineros y osasunistas, pero Luis Sabalza Iriarte , presidente de, va a ser el primero que levante los ánimos. “Que esta sanción no nos quite las ganas de disfrutar de las fiestas. Los pamploneses y pamplonesas tenemos que vivir el chupinazo con emoción y alegría”, expresa en el mismo día en que se ha conocido la expulsión del equipo rojillo de la Conference League

¿La UEFA le ha quitado las ganas de fiesta?

No, porque creo que tenemos razón. Con la verdad por delante se va a todos los sitios. Por eso seguiremos, recurriremos e iremos hasta el final. Y repito, convencido de que tengo razón.

Al menos el Comité de Apelación de la UEFA UEFA no ha esperado al mismo día 6 para comunicar la mala noticia.

Que la gente no deje por eso de disfrutar de los Sanfermines. El chupinazo es el comienzo de las fiestas y de la alegría de todos los pamploneses y pamplonesas y de todos los que vienen de fuera. No lo voy a tirar llorando ni nada parecido. Las fiestas son para disfrutarlas. No suelo expresar de una manera ostensible los sentimientos. Uno se va acostumbrando a que tiene que ser comedido en todos los aspectos. El día 6 saldré al balcón con la misma actitud que si nos hubieran dado la razón.

El chupinazo va a dar la vuelta al mundo. ¿Les va a hacer más fuertes?

La final de la Copa del Rey indudablemente puso a Osasuna en el mundo porque se retransmitió en muchos países. Ahora, también vamos a estar en foco mundial y muchos van a pensar que somos muy importantes. Porque somos pequeños, pero muy importantes. Sobre todo somos un sentimiento.

En el 2016, usted estuvo en la Casa Consistorial celebrando el ascenso. Y recordó los cánticos habituales de El Sadar, especialmente el “no podrán parar a Osasuna nunca más”.

En efecto, no podrán parar a Osasuna nunca más, porque somos Osasuna y esto nunca va a morir, Osasuna nunca se rinde y siempre para delante. Son los tres cánticos fundamentales y malo fuera que perdiéramos esa idiosincracia.

Hace un año se sorprendía de la cantidad de gente que le paraba y le pedía fotos. Supongo que habrá ido a más.

Sí, me siguen parando por la calle y además de pedirme fotos, me felicitan, lo que está mucho mejor.

¿El día 6 ha quedado a almorzar?

No. Tengo que estar con tiempo en la Casa Consistorial y no sé cuánto me puede costar llegar.

Usted es muy sanferminero desde sus tiempos mozos.

Sí, veníamos la cuadrilla de Sangüesa a pasar la tarde y la noche. Unos tenían coche y nos íbamos antes del encierro. Yo entraba a trabajar a los ocho, en Caja Navarra. Íbamos a las verbenas del Natación, del Larraina, del Jito Alai...

¿En Sangüesa ha tirado el cohete?

Allí no. Supongo que si me invitaran sería por ser del pueblo, pero aquí en Pamplona el chupinazo lo tira Osasuna. Por suerte o por desgracia, yo soy el presidente y represento a Osasuna, que somos todos, directivos, jugadores y afición. Por eso me parece lógico que Joseba Arrasate y los jugadores David García y Unai García me acompañen. Ytambién la familia.

¿Qué siente al echar la vista atrás, a 2014 cuando cogió a un club al borde de la desaparición?

Estoy contento porque se ha cumplido más de lo que soñaba que podía ser. El objetivo era subir a Primera, casi como una utopía. Para mí sobre todo es una gran satisfacción ver disfrutar a la afición con todo esto.

En Sanfermines se escuchará el “todos queremos más”. ¿Se puede seguir soñando?

Evidentemente, la temporada es irrepetible. Ahora no sueño más que juguemos la Conference League, que ganemos el primer partido y vayamos a Europa. Y a partir de ahí podemos empezar a añdir algún otro sueño. Tampoco podemos pensar que porque esta temporada hemos estado arriba, la próxima nos estemos arrastrando. In medio virtus. El décimo sería un buen puesto para luego coger impulso.