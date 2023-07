La Pamplonesa enciende las ganas de fiesta con su concierto presanferminero

El tradicional concierto presanferminero de La Pamplonesa no es como las verbenas de pueblo, donde a la tercera canción se empieza a animar el ambiente una vez que alguien rompe el hielo. Su director, J, consigue tener desde los primeros compases a un público entregado, dando palmas y cantando a pleno pulmón esos temas que se guardan para las ocasiones muy especiales. “Si no tienes un duro, no te hace caso nadie, rúmbala, rúmbala, rum”, “¡Qué pedo llevas, Calatayud...!”, “Las vacas del pueblo ya se han escapao, ¡riau, riau!”, “El vino que tiene Asunción” o el socorrido “No hay quien pueda, con la gente la Ribera”.