Luis Sabalza: "Es un honor para Osasuna lanzar el chupinazo"

Luis Sabalza, ha reaccionado a la designación del club rojillo como anunciador de los próximos Sanfermines con "gran satisfacción. Es una gran ilusión de que se hayan acordado de nosotros para lanzar el chupinazo. Estuvimos en el año del centenario nominado, pero no pudo ser por diversas circunstancias". Entonces, en pleno contexto de la pandemia, la candidatura de Osasuna quedó relegada. En esta ocasión, tras confirmar su participación en la Conference League la próxima temporada, su presidente se muestra entusiasmado: "Es un honor para todos".

A la pregunta de quién será el encargado de prender la mecha del cohete, Sabalza se ha postulado, sin decirlo, como candidato, aunque aún está sin decidir al protagonista que concitará el 6 de julio, a las 12.00 horas, la mirada de los miles de espectadores, pendientes del inicio de la fiesta más internacional. "El que está aquí algo tendrá que hacer ese día. No lo sé qué pasará pero al fin y al cabo el presidente puede ser. En principio, el que tenga planes a las doce del 6 de julio es tonto", se ha permitido introducir una licencia de humor. "Lo lógico y natural es ver a esa hora y ese día el chupinazo. Otra cosa es que si lo tengo que lanzarlo no puedo almorzar por si me mancho". "Parece que lógico que el presidente pueda ser un lanzador".

A primeras horas de este lunes ha recibido la llamada del alcalde, Enrique Maya, con la asignación de Osasuna para prender la mecha. "A quien tenía que avisar era al presidente. No me ha temblado la voz (del lanzamiento). Todavía tiembla la voz en el momento, pero faltan aún más de treinta días", ha señalado.

Ha habido cierta sorpresa. "Ha habido ciertos comentarios sobre quién lo iba a lanzar. Indudablemente el año de Osasuna podía invitar a que pudiera ser sobre todos con esas dos finales que hemos jugado, una ganada y otra perdida, pero lo que se ha hecho es elevar el osasunismo a los cielos".

La última ocasión que Osasuna protagonizó el chupinazo fue en 2000: Lo hizo de la mano de César Palacios, a la conclusión de otra campaña de éxito tras culminar el regreso entonces a Primera División.

Ante el éxito deportivo cosechado, ha comentado que "todos tenemos que mantener la ilusión de este año. Parece que si cerramos el ciclo hemos llegado al sumun. No hemos de pensar e ese aspecto. Como ayer dije (por el domingo tras el partido), siempre hay que pensar de donde venimos y que tenemos que pensar en esa misma línea. No podemos pensar que ya hemos conseguido el cielo o un éxito porque si no caeremos. Hay que mantenerse con los pies en el cielo y seguir para adelante para que ese osasunismo que está en su apogeo siga vivo el máximo tiempo posible. Si puede ser otros cien años más, mejor".

Sobre posible refuerzos, ha dicho que "entiende" la petición realizada. "La Junta directiva tenemos que ver qué posibilidades hay. Hay que ser realista. Si tenemos podremos comprar y si no tenemos, no podremos. Si tendremos después después, todo se puede hablar".