El último encierro de Jesús Bariáin

Policía municipal en Pamplona desde 1986, Jesús Bariáin suma 35 Sanfermines laborales, de ellos doce como responsable de prensa en el cuerpo. El 1 de abril cumple años para su jubilación, así que el de este jueves ha sido su último encierro. laborales, de ellos doce como responsable de prensa en el cuerpo. El 1 de abril cumple años para su jubilación, así que el de este jueves ha sido su último encierro.

“Comenté a algún periodista que era mi último año y esto ha corrido mucho”, decía Bariáin este jueves. Tanto que dos fotógrafos, Dani Fernández y Alberto Galdona, le entregaron una fotografía de recuerdo a su paso por la curva de Telefónica, a eso de las 7.45 horas, cuando Bariáin barre del recorrido a los periodistas para que se sitúen diligentemente fuera del recorrido. Cada uno, en su poste. “En 35 años he hecho un poco de todo, entré con Julián Balduz alcalde, y Jorge Dallo concejal de Seguridad Ciudadana. Desde entonces han pasado corporaciones de todos los colores. Hace doce años me dijeron que me encargaba de prensa. ¿Por qué? pensé yo. Pero ha sido un placer. En este tiempo he aprendido muchas cosas, pero sobre todo que el principal potencial del mundo de la comunicación son las personas, sin olvidar nunca que soy policía y por encima mío están los políticos y la judicatura”, se despedía.