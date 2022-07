A veces la vida es demasiado corta y efímera. Tanto que las personas corremos el riesgo de que se queden ilusiones sin cumplir o que proyectos largamente soñados se apolillen en el cajón de los olvidos. Cuando eso ocurre, a veces, hay amigos tan especiales que deciden homenajear a ese amigo fallecido y hacer realidad la experiencia que él tanto ansiaba. Esto, que parece tan sencillo pero que es bien escaso en una sociedad individualista, es lo que están llevando a cabo un grupo de distribuidores de productos de la empresa navarra Azkoyen de toda España. Ir a Pamplona, pero no solo por trabajo, como hacía siempre, sino para vivir los Sanfermines era lo que deseaba su compañero José Manuel Fernández, un andaluz que, de alguna manera, era el padre de todos ellos, y que falleció hace seis años, a los 65 años. “Me decía que tenía que organizar algo y ya lo he hecho. Nos estamos acordando de él una barbaridad. Él nos levó a la feria de Sevilla y fuimos los reyes de la feria. Y él hubiera venido a Pamplona y hubiera sido el rey, porque era único. A mí cuando me contrataron me mandaron con él para que aprendiera. Era muy grande”, decía el mendaviés Miguel González García. Un ramo de flores en la capilla de San Fermín le recuerda también. ¡Esta fiesta va por tí, José Manuel!