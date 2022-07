Brindis a su salvador

"Esto es por lo que hicisteis por mí, me devolvisteis la vida”. Para Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ la tarde de este domingo no era una más. Volvía a torear a la plaza de Pamplona, donde el 14 de julio de 2019 sufrió una grave cogida de un astado de Miura que lo tuvo varios días hospitalizado en la capital navarra. Por eso, en su retorno, quiso brindar su primer toro al cirujano jefe de la plaza, Ángel Hidalgo, y su equipo, en recuerdo de las atenciones de urgencia que le practicaron. Hidalgo, que se encontraba en un burladero del callejón, se emocionó. Tras cortar dos orejas a este toro, primero de la tarde, Rafaelillo volvió a abrazar al médico en su vuelta al ruedo .

“Venía con la mentalidad de controlar las emociones y disfrutar. Es un regalo estar aquí. Y ha ido bien. El público ha estado conmigo y me he enfrentado a un toro bravo y exigente”, dijo. “Tras aquella cogida, hubo un tiempo en el que no sabía qué sería de mi destino, pero es un capítulo ya superado y que me hace más grande como persona”, valoró.

Sin embargo, en su segunda faena volvieron los fantasmas del pasado. Rafaelillo sufrió un duro revolcón por parte de ‘Vinatero’, que le levantó con el pitón rasgándole la taleguilla izquierda, y luego lo zarandeó y le golpeó con la testuz. Visiblemente dolorido, pudo seguir adelante con la lidia y cortó una tercera oreja. “Me ha hecho daño, pero estoy feliz. Esta tarde va a marcar mi carrera”, confió. Acabó pasando por la enfermería.

Antes de este nuevo susto, y en declaraciones al Canal Toros de Movistar, el doctor Ángel Hidalgo se refería al de 2019. “Esa cogida de Rafaelillo, junto con la de Padilla y la del banderillero Pirri, han sido de los percances más duros que hemos atendido”, reconocía. “Fue una lesión importante y teníamos dudas de que pudiera volver a realizar su trabajo como ahora sí lo está haciendo. Y eso es todo gracias a su constancia y su trabajo”, opinó.

Manuel Escribano y Leo Valadez, por su parte, compartieron los tercios de banderillas en sus dos primeros toros, algo poco habitual. Escribano recibió a sus dos toros a portagayola. Tras cortar dos orejas a su primero, reconocía una “felicidad total”. “Esto se lo debía a Pamplona, a San Fermín y a mí mismo”, dijo. Muerto su segundo toro sin poder cortar trofeo, se lamentó del “pinchazo” al entrar a matar. “Me he confiado demasiado, pero lo he gozado”, decía satisfecho.

Por su parte, el debutante Leo Valadez definía la tarde como “sonada y preciosa” tras cortar dos orejas a su primer toro. Se fue de vacío en su segundo. “Ha sido una pena no haber rematado, pero ha sido una presentación muy bonita y un sueño realizado”.

SIN PEÑAS DE INICIO

Dentro de sus acciones de protesta de estos Sanfermines contra el Ayuntamiento de Pamplona, regido por NA+, la Federación de Peñas retrasó este domingo su entrada a la plaza de toros hasta después del paseíllo inicial. Así, a las 18.30 horas eran visibles todavía cientos de asientos vacíos en los tendidos de sol y, ante la ausencia también de las txarangas, se escuchaba la única música de La Pamplonesa.

Con la entrada del diestro Manuel Escribano, los mulilleros de la plaza se fotografiaron con él junto a las mulillas. “Es conocido de nuestro compañero Juanpe Lecuona, le gusta mucho”, indicaban Óscar González, Javier Erviti y Xabier Zabalza, pamploneses los tres. Añadían que estaban a deseo de volver a la plaza a ejercer con el tiro de mulillas. “Tras dos años de parón por la pandemia de covid esto se coge con más ganas si cabe”, indicaban.

José Mª Marco, presidente de la comisión taurina de la Meca, ofreció un balance positivo de la primera parte de la feria. “Creo que ha ido bien. Tanto la novillada como la corrida de rejones, y las corridas de Núñez del Cuvillo y Fuente Ymbro, fueron grandes corridas y se disfrutaron. El sábado, con Escolar, hubo un poco menos de suerte, resultó peor, pero esto pasa en todas las ferias”, valoró. Sobre la corrida del centenario de la plaza del día 7, con grandes figuras consideró que “el resultado fue espectacular”.

