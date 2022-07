Nøgen y Ciudad Jara imponen su ley ante el público pamplonés

Música folk pop indie en euskera y rock en español. Todo en una misma noche. En un mismo espacio. La Plaza de los Fueros fue el lugar en el que Nøgen y Ciudad Jara desplegaron todo su arsenal musical para encandilar al público pamplonés, que cantó, bailó y se emocionó con sendas actuaciones.

Nøgen se desnuda musicalmente en la Plaza de los Fueros

Nøgen está compuesto por Jokin Guilisagasti (batería), Olatz Cuevas (bajo), Alex Irazusta (Guitarra), Ane Negueruela (vocalista) y Markel Idigoras (ukelele y vocalista). El nombre del grupo se debe a la experiencia de Erasmus de este último en Dinamarca, período en el que pudo aprender palabras como 'nøgen' (desnudo). No obstante, esa no es la única referencia que hace el grupo al país escandinavo: sus tres álbumes se llaman 'Lys' (Luz), 'Liv til døden' (Vivir hasta morir) y 'Under alt' (Debajo de todo).

Fue precisamente desnudar su alma musical lo que hizo el grupo de folk pop indie sobre el escenario de la Plaza de los Fueros. Rápido se metieron en el bolsillo al público pamplonés, con un "Aupa Iruña, gabon, eskerrik asko. Gora San Fermín!" que fue muy celebrado por los asistentes. A partir de ahí, la banda ofreció un concierto claro y conciso, sin dejar apenas espacio para el descanso e imprimiendo un ritmo frenético. Con canciones propias, como 'Oxigenoa', 'Nora' y 'Erori arte', y otras prestadas de otros artistas, como fue el caso de 'Riptide', del cantante australiano Vance Joy, Nøgen llevó a Pamplona un espectáculo de luces y sonido que se adentró en el corazón de un público muy entregado.

Muchas personas decidieron sentarse en el césped para presenciar el concierto, mientras que otras optaron por acercarse más a sus ídolos. Algunas incluso a hombros para mirar cara a cara a los músicos. Entre el público cercano al escenario se encontraban Eneko Lizoain e Irantzu Bergara, pamploneses que celebran el "boom de grupos en euskera" que está teniendo lugar en los últimos años. Además, destacan que "Nøgen tiene un estilo muy diferente al de otras bandas en euskera, es otro aire". Aún más cerca de los artistas se posicionaron Elena Muñoz, Leire Muñoz e Iván Vigo. "Hemos estado en cuarta o quinta fila y ha sido increíble. Si actuasen mañana de nuevo, volveríamos sin duda", aseguran.

Ciudad Jara conquista la ciudad de Pamplona

Si la plaza estaba ocupada con Nøgen, la llegada de Ciudad Jara dificultó aún más la labor de encontrar un sitio desde el cual ver con nitidez el espectáculo. Pablo Sánchez, vocalista de la banda y ex miembro del instinto grupo La raíz, prometió al público "olvidar estos dos años de mierda". Dicho y hecho. Las personas congregadas en la Plaza de los Fueros no dejaron de cantar al ritmo marcado por los músicos en "uno de los mejores putísimos conciertos que hemos tenido como banda", en palabras de Sánchez.

Ciudad Jara surgió en los prolegómenos de la pandemia, aunque esta circunstancia no les hizo desistir del proyecto. Todo lo contrario. Tras presentar el álbum 'Donde nace el infarto' en febrero de 2020, el grupo lanzó 'Cinema' en marzo de 2022, un disco "hecho desde la intimidad más absoluta", como reconoció Sánchez durante el directo. 'Donde dicen que caí', 'Si tú me pidieras' y 'Cerezas y azahar'' fueron algunas de las canciones con las que más se desgañitó el público pamplonés. También hubo espacio para homenajear a La raíz con la canción 'El tren huracán', "porque no hay que olvidar de dónde viene uno", aconsejó Sánchez.

En medio de la marea de gente que arropó al grupo de rock durante todo el espectáculo se encontraba el grupo de amigas formado por Amaia Equiza, Josune Goñi y Natalia Gordillo. Las tres eran fieles seguidoras de La raíz, y decidieron seguir los pasos de Pablo Sánchez cuando el músico fundó Ciudad Jara. Comparando los estilos de ambas bandas, reconocen que "el ritmo de Ciudad Jara quizás es más relajado que el de La raíz, pero las letras son igual de comprometidas". Además, aseguran que esta nueva formación "tiene mucho tirón".