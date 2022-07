Pablo Sánchez: "Ciudad Jara ha crecido sin tocar por los años de pandemia"

Alguna vez intentó Pablo Sánchez tocar en Sanfermines con su grupo La Raíz, pero no llegó a conseguirlo. Ahora, con Ciudad Jara, el nuevo proyecto musical que ha lanzado con un carácter más personal, llega al escenario de Los Fueros, en pleno centro de unas fiestas que no conoce.

Tocan en San Fermín pero también en el Viñarock, Sonorama… ¿Cómo se siente al poner en manos de tanta gente algo tan personal?

El momento de entregarlo en el escenario es un momento un poco más liviano. Cuando entregas un trabajo tan personal en las primeras escuchas es cuando peor lo pasas. Yo lo paso muy mal, con muchos nervios, no estoy contento con nada de lo que hago… En directo no es así, en directo mola, no sé, se crea una emoción más desenfadada. Incluso los artistas, que somos los primeros preocupados, nos relajamos.

¿A estas alturas se puede decir que la apuesta por el cambio de La Raíz a Ciudad Jara ha salido bien?

Es la gente la que lo tiene que decir. Lo que sí que se puede decir es que tenía todo el sentido del mundo, porque había muchas cosas dentro que quería sacar y no tenían cabida en el otro proyecto. Al final a todos nos ha costado el cambio; al publico el primero y a nosotros, los artistas, también. Pero yo estoy más tranquilo. Es un proyecto más relajado en todos los sentidos, musicalmente y también a nivel de gira y exigencias.

El disco 'Cinema' hace referencia al cine que regentaba su familia, ¿qué peso tuvo ese hecho?

Lo que quería era hacer un homenaje a mi familia, que la meto siempre en todos los álbums. El cine al final es una disciplina artística y yo hablo mucho de los artistas, de las canciones… pero ni el álbum va de cine ni yo soy un cinéfilo, ni mucho menos.

¿Tiene una familia de artistas?

Sí. Mi abuela fue una auténtica oradora. Las mujeres de aquella época prácticamente el 90% no sabían ni leer, y ella mantuvo viva la obra de muchísimos poetas oralmente. Es muy conocida por la Vega Baja porque guarda muchas poesías en su memoria, las sigue recitando y lo hace de maravilla. Y sale en un disco de La Raíz haciendo la intro de una manera brutal. Mi padre es escritor, mi madre es profesora de literatura, mi hermano es cantante de Zoo...

Y lo conecta con la familia del futuro, dándole el nombre de su hija, Jara, a esa ciudad que ha fundado ahora como grupo.

No había pensado en eso pero sí, es una manera de hacer un árbol genealógico artístico y perdurar.

En esa ciudad ¿alguien tendría el acceso prohibido? ¿Qué reglas tendría?

No, no hay reglas. Creo que sería una ciudad con un abanico de posibilidades tremendo, y sin límites. Al final cuando basas tu carrera artística en un único modelo estás cerrándote las puertas. La mente de los artistas es súper amplia y nos tenemos que dar oportunidades de demostrar lo que tenemos pensando más allá de la seguridad laboral o económica. En Ciudad Jara me puedo atrever a mostrar lo que me dé la gana. Vaya o no vaya bien.

Justo se formó el grupo y llegó la pandemia, ¿éste sería como un segundo nacimiento?

Claro. El primero fue un poco coitus interruptus pero aún así pudimos hacer 35 conciertos en pandemia. Funcionó bien pero es verdad que nos tuvimos que apretar en un modelo acústico que era lo que requería la situación. Ahora estamos empezando a mostrar el show con todas las bazas, la banda, el eléctrico, la puesta en escena, las luces... Es una especie de segundo nacimiento, sí.

Con más ganas que se han ido acumulando

Claro. Ciudad Jara ha crecido sin tocar. Eso ha sido muy curioso. Es un grupo que en pandemia ha salido reforzado en vez de quedarse un poco en el ostracismo, que les ha pasado a muchísimos. Ha salido reforzado porque esas ganas las hemos invertido en otro tipo de cosas y hemos hecho mil canciones, mezclas nuevas, bandas sonoras para películas, canciones colaborativas… estamos contentos.