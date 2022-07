Maya: "Estaban preparados y han ido a por nosotros con violencia"

¿Ha sido su procesión más dura ?

Ha sido la Curia más dura que he vivido. Estaban preparados y ha sido una encerrona absoluta. Han ido a por nosotros. Y también a por el Partido Socialista. También lo han pasado muy mal. Es terrible.

¿Ha llegado a sentir miedo?

Como estás en el ajo, más que miedo, lo que quieres es salir. Pero este año hemos visto que iban a por todas. Al policía municipal que le han roto la nariz le ha tenido que ayudar un compañero a llegar a la Catedral. Eso impresiona. Una compañera, María Echávarri, se ha caído al suelo. Nos han tirado algo, el policía ha ido a protegernos y le han dado. Es una agresividad enorme. Y más vale que estaban los policías. Se han jugado los bigotes para sacarnos de ahí. Nos han llevado en mantillas hasta arriba.

¿Siente que se había caldeado el ambiente hinchando polémicas?

El ambiente estaba caldeado. Después de salir de la misa, en la Calle Mayor, todo suele ir tranquilo hasta llegar a Napardi. En cambio, este año no han parado de insultarme todo el rato. He notado a los de Bildu muy contentos desde que han salido. Han convertido cuestiones que pueden ser criticables en mentiras. El discurso de Asiron en el último pleno estuvo lleno de mentiras. Ellos calientan.

¿Cómo calificaría lo vivido?

Cuando en una ciudad democrática al equipo de Gobierno y al PSN, los únicos que no defienden el independentismo, son los más acosados, estamos ante fascismo. Coartan la libertad de la gente pegando. Es fascismo.

La junta de portavoces ha aprobado una declaración de condena y no se ha unido ni Bildu ni Geroa.

Imaginaba que Bildu no la suscribiría, pero me ha sorprendido Geroa Bai . Dicen que ellos también se han sentido acosados, pero yo no he escuchado Geroa Bai Kanpora.