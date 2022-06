Nuevo Casino de la plaza del Castillo ha acogido este sábado 25 de junio un inédito Baile de la Alpargata, "para calentar motores". Animados por el dúo Maialen & Patxi, a los asistentes les ha costado levantarse de las mesas a mover el cuerpo, pero en cuanto las primeras parejas han roto el hielo, la pista de baile no ha tardado en llenarse con jotas, rancheras y hasta un trenecito. Una mañana de chocolate y churros y ambiente presanferminero en Pamplona . Elha acogido este sábado 25 de junio un, "para calentar motores". Animados por e, a los asistentes les ha costado levantarse de las mesas a mover el cuerpo, pero en cuanto las primeras parejas han roto el hielo, la pista de baile no ha tardado en llenarse con

"Después del encierro, el Baile de la Alpargata, tiene su tradición y su lógica, pero venir a bailar un sábado de junio a las once y media de la mañana era una incógnita", ha expresado José Luis Pujol, presidente del Nuevo Casino. La jornada se completa con un vermú y almuerzo, al que se han apuntado 90 socios. Sobremesa, tardeo con más música y cena para los que aguanten para poner el punto final a la jornada presanferminera.

El salón principal del Nuevo Casino ha tenido un ambiente familiar, con personas de distintas edades y familias con niños. Fátima Aldaz, de 63 años, ha acudido con su hija Itsaso Flórez y su nieto Ander, de 8 meses. "Nunca he venido al Baile de la Alpargata en Sanfermines, pero al ver en el diario que hoy iba a haber, pensé que no debía faltar. Tenía mucha ilusión", ha explicado Fátima. Itsaso admite que le esperan unos Sanfermines "distintos" con Ander. "Por la mañana me esperan los Gigantes y por la noche tendré que tirar de mi madre para poder disfrutarlos", ha comentado.

Pedro Gómez

Con los balcones abiertos a la plaza del Castillo, el ambiente musical llamaba la atención de los viandantes. "¿Qué pasa ahí arriba?", preguntaban tres turistas argentinos, que finalmente se han animado a pedir permiso para para colarse en la fiesta. "Sólo vamos a estar dos días en Pamplona y nos vamos a llevar muy buen recuerdo de este momento", han expresado.