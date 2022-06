Una caída en la red provoca colas en la renovación de abonos en la Plaza de Toros

No ha comenzado con buen pie la renovación de abonos para la Feria del Toro de los próximos Sanfermines. Una caída de la red ha provocado largas colas en la Plaza de Toros de Pamplona. Las taquillas han abierto este lunes a las cuatro de la tarde, pero hasta las 18.00 horas no ha sido posible solucionar los problemas e iniciar la venta.

"He venido poco antes de las cuatro de la tarde y ya tenía a bastante gente por delante. El problema es que no avanzaba la cola y cada vez venía más gente. Luego nos han dicho que había un problema con los datáfonos y que no se podía pagar. La gente ha empezado a impacientarse y a indignarse", explicaba una señora, que no sabía muy bien qué hacer. "Es algo que ya ha ocurrido otros años. Siempre el primer día hay algún imprevisto", comentaba un señor a su lado.

se ha caído la "línea de datos por causas ajenas a la renovación de abonos". A partir de las 17.30 horas se empezaron a recuperar los datos. "Han tenido que reiniciar las impresoras para poder empezar a trabajar", ha señalado, Mariano Pascal, portavoz de la Meca. Pascal admite que el primer día siempre hay una afluencia mayor de personas. Fuentes de la Casa de Misericordia confirmaron que.

La renovación de abonos tendrá lugar hasta el 14 de junio en horario de 16.00 a 20.00 horas. El sábado 11 de junio el horario será de 10.00 a 13.00 horas. El domingo 12 las taquillas estarán cerradas.