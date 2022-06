Enrique Maya: “A alguno le molesta más la bandera que su coste”

¿Se está instalando la bandera de la plaza de los Fueros?

Sí. Ya están las obras del cimiento. Es una bandera de 30 metros de alta, con sus condiciones técnicas.

De 100.000 euros

Sí. Son 30 metros de báculo, más la bandera, de 8 x 12 metros (96 m2), más el mecanismo motorizado para subirla y bajarla, que además es de un material especial para el frío y la lluvia. De todas maneras, cuesta parecido a lo que costó la Korrika y el retrato de Asiron. A ver, es que es la bandera de Navarra en la plaza de los Fueros de Navarra. A alguno le molesta más la bandera que el coste.

Zona de bajas emisiones contaminantes. Se perfila el Casco Viejo, pero ya es una zona de bajas emisiones, con tráfico muy limitado. ¿No se ha buscado un pretexto para garantizar los fondos europeos?

En Pamplona vamos muy adelante en muchas cosas. Europa da dinero para conseguir unos objetivos. Nosotros acordamos ya en ANIMSA dedicar 800.000 euros para monitorizar todo y saber el nivel de contaminación en cada sitio. Y a lo mejor, llegamos a la conclusión de que no hay niveles de contaminación suficientes para adoptar ninguna medida.

¿Cabe esa opción?

Es que el Casco Viejo puede serlo ya. Hay que medirlo. Pero con las medidas que se han venido tomando, cumpliría los requisitos.

¿Y un vecino del Casco Viejo va a ver limitada la posibilidad de entrar con un vehículo de más de 15 años, por ejemplo?

Vamos a verlo. Si los niveles de contaminación son muy bajos y un vehículo entra una vez al día para descargar, igual no es un problema. Lo que estamos diciendo a Europa es que vamos a hacer un proyecto para ver si ya somos una zona de bajas emisiones y no hay que hacer nada o no es así. Si Europa dice que sigue habiendo un problema, tendremos que ver qué medidas tomamos. Desde luego, yo no quiero decir que no entre ningún coche de gasoil, por ejemplo.

LA PLAZA DE SECRETARIO

Hace unos días conocimos la sentencia que anula la convocatoria de la plaza de secretario del Ayuntamiento que aprobó el gobierno de Asiron. ¿Por qué EH Bildu pretendía un secretario con perfil urbanístico?

La sentencia ya apunta a que es muy sospechoso que se ponga un perfil que coincide con un cargo de libre designación. No dice que es evidente que ha prevaricado. Lo apunta. Nosotros lo vamos a mirar. La sentencia nos ha puesto sobre la mesa una información que podría llegar a justificar que ha habido un trato de favor.

Yo entiendo que la ciudadanía quiere un secretario técnico y por lo tanto, neutral.

Claro. Que piense como le dé la gana, pero que vele por que se cumpla la legalidad en su Ayuntamiento. Ese es el objetivo. ¿Pero cómo entra un secretario en un Ayuntamiento? Con unas pruebas. Con un temario, con un examen, con un tribunal, unas pruebas prácticas... Cuando vimos que eso no casaba, lo recurrimos. Y hemos ganado. Huele mal que Asiron y su junta de gobierno aceptaran esta convocatoria que además no tiene informes jurídicos. Solo del director del área de personal. Podría haber prevaricación.

Las comisiones de investigación que se van a incorporar al reglamento municipal surgen de la acusación de la oposición de que un letrado del Ayuntamiento trabajó de forma paralela para NA+ en actuaciones de la Mancomunidad. ¿Es así?

No. Estamos hablando de la planta de residuos de Imárcoain, que los tribunales habían parado. Pero el equipo de gobierno de la Mancomunidad decidió seguir adelante. Nosotros, que somos representantes de la Mancomunidad como concejales de Pamplona, además de junta de gobierno, pedimos al jefe de Servicios Jurídicos que analizara qué efectos podría tener seguir adelante con la planta. Él no emite un informe jurídico sino que nos hace unas notas en las que nos dice las razones por las que la planta debe parar. Y con esas notas, nos dirigimos a la Mancomunidad. Y de hecho se ha paralizado la planta. Lo que estamos investigando es cómo ha podido aparecer un correo de nuestro servicio jurídico en otro sitio.