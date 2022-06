Enrique Maya: “La gente, en el 99,9% de los casos, es muy efusiva conmigo”

Más allá del encorsetamiento protocolario, Enrique Maya (Montevideo, 1959), aguarda con ilusión poder ejercer de abuelo estos Sanfermines con su nieto de 2 años. “Estuve unos primeros Sanfermines con él en 2019 porque nació en junio, pero tenía dos semanas. Sí que lo he visto vestido de pamplonica. He disfrutado de ese placer y hay fotos, pero tengo ganas de disfrazarme de abuelo y estar con él fuera de protocolo, viendo los gigantes y los kilikis”, asegura.

¿Y puede vivir esos Sanfermines sin escolta?

Es complicado. Pero yo no me puedo quejar. Si voy por la calle, me pueden mirar bien o mal y eso va en el cargo, pero la gente es respetuosa en general. Lo tengo que decir, porque si no faltaría a la verdad. Puede ocurrir que alguien se pase y los escoltas lo tengan que parar. Pero he de decir que la gente, en el 99,9% de los casos, es muy efusiva para bien.

¿Qué momento de las fiestas le apetece especialmente al alcalde?

El chupinazo mucho. Por decir que ya estamos aquí otra vez. Tengo una foto del año pasado del 6 de julio, sin chupinazo, mirando desde el balcón cómo estaría la plaza en fiestas y cómo estaba en ese momento. Alguien me hizo una foto por detrás en la que se veía esa tristeza enorme. El chupinazo va a ser increíble. Los encierros me apasionan y desde mi casa veo la calle Estafeta; me apetece la comida con familiares y amigos del día 7. Y los momenticos. No soy una persona de grandes expresiones de fiesta, pero estar con mis amigos comiendo churros o tomando un vino añejo o comer un pollo en los alemanes... Me encanta. O ir un día a las barracas.