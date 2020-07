La Octava “del silencio” despide la fiesta litúrgica de San Fermín

Actualizada 15/07/2020 a las 06:00

Ocho días después de las Vísperas del 6 de julio, la celebración de la Octava “del silencio y de la nostalgia” cerró ayer la fiesta litúrgica de San Fermín, como sucede desde 1689. La presidió Javier Leoz, párroco de San Lorenzo y acudió el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el único de los 27 corporativos en la eucaristía. Lo hizo, lo remarcó el sacerdote, “a título personal”. “Y ha hecho usted muy bien, rendir homenaje y pleitesía, lo que hemos hecho durante siglos en Pamplona”, se dirigió al edil en la monición de entrada.

“No podemos dejar a San Fermín de lado, como si de un acto más se tratase. Las cosas de Dios nos vienen muy bien para comprender y entender las decepciones, fracasos y enfermedades e incluso la tristeza que en estos días hemos tenido la oportunidad de vivir en propias carnes por la ausencia de actos cívicos”, concluyó la monición.

La Capilla de Música, dirigida por Aurelio Sagaseta, puso música a la celebración, con Julián Ayesa al órgano. Para ellos tuvo el párroco un agradecimiento “sincero”. “Han querido poner música, y a la altura de otras ocasiones, aunque no hayan podido hacerlo con tantos miembros”, apuntó antes de pedir un aplauso. El único que se ha escuchado en la capilla en las tres celebraciones solemnes. A la primera, las Vísperas, acudieron unas 180 personas, cien por debajo del aforo del templo; el día de San Fermín se llenaron los 282 asientos disponibles, y ayer unas 200 participaron de la celebración. La capilla de San Fermín se llenó, pero quedó espacio en la nave de San Lorenzo. “Los fieles han actuado con responsabilidad y muchos han seguido las celebraciones por los medios de comunicación y el canal de YouTube de la parroquia”, expresó su satisfacción Javier Leoz tras la Octava.

Agradeció igualmente la labor de los quince voluntarios y de los acólitos que durante los nueve días han colaborado en distintas tareas, entre ellas el control de aforos y la limpieza.

La Junta de la Corte de San Fermín ocupó lugar preferente en la capilla y el alcalde se sentó en primera fila con Javier Goya, jefe de la Policía Municipal.

Dijo Javier Leoz en su homilía que “en la fiesta, a pie de calle, el centro es el disfrute del ser humano como tal; en la capilla de San Fermín, desde sus Vísperas, pasando por su misa mayor y teniendo como broche de oro esta Octava, el centro es él y no va a ser menos en esta situación que padecemos. Confiamos en la ciencia y en nuestra responsabilidad ¿Por qué no vamos a darle el culto que se merece cuando por nosotros mismos no podemos hacer frente a esta situación de pandemia que estamos padeciendo?... Solo falta que, además de ausencia de música, jolgorio, ruido, fuegos, encierros..., nos quedásemos sin dar el tributo que merece San Fermín”, reflexionó y agregó: “No es lo mismo una fiesta a pie de calle que una celebración sentida, histórica, cristiana, bien dispuesta, con todo el protocolo, con la certeza de que no es un acto cualquiera”. “Venimos en esta Octava del silencio conmocionados por haber contemplado una Pamplona con calles huérfanas. San Fermín es lo que hay y San Fermín es lo que queda. Han sido nueve días de silencio provocador, con excepciones, pero con una gran responsabilidad social”, señaló antes de pedir “por el sometimiento del covid-19 a una vacuna , por los cientos muertos en estos meses”. “Ya falta menos”, concluyó.

Venezuela y Colombia, presentes con dos seminaristas



Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, presidió la Octava asistido por dos seminaristas. Ambos se forman en el Colegio Eclesiástico Bidasoa y los dos han cruzado con este fin miles de kilómetros. Desde la capital de Venezuela, de Caracas, llegó Pedro Olveira. Colabora desde octubre en la parroquia de San Lorenzo, pero estas han sido sus primeras celebraciones de la fiesta litúrgica de San Fermín. Las ha vivido con emoción, igual que Hernando Bello. Él procede de la ciudad colombiana de Cartagena. Aterrizó en Pamplona en 2011, en aquella ocasión para estudiar la doble licenciatura de Periodismo y Filosofía en la Universidad de Navarra. Una vez graduado regresó a Colombia e ingresó en el seminario. “Ahora el obispo me ha enviado a Pamplona”, explicaba su periplo en la sacristía de San Lorenzo.

Enrique Maya: “El comportamiento de los ciudadanos, lo creo de corazón, ha sido ejemplar”

Enrique Maya, alcalde de Pamplona, hizo este martes un primer balance “positivo de los no Sanfermines, a falta de la valoración final que llegará transcurridos unos días”, expresó camino de la Octava. “Desmadrar no, está pasando en toda España. Teníamos miedo y vamos a ver cómo termina. Sanfermines era un momento muy singular, podía haber mucha afluencia y, de momento, no tenemos unos datos muy distintos a lo que pueda haber en otros lugares”, apuntó respecto a algunas imágenes y videos de aglomeraciones en el Casco Antiguo y añadió: “Satisfacción porque los dispositivos están funcionando, el comportamiento de los ciudadanos, lo creo de corazón, esta siendo ejemplar, aunque es inevitable en algunos lugares, como el famoso almuerzo, puede ocurrir”. “De momento tranquilidad, pero muy a la expectativa de ver cuál es la valoración final”, subrayó. “También transmiten desde Sanidad, tranquilidad nunca, pero valoración positiva”, incidió Maya.