Galardones en 'stand by'

Actualizada 15/07/2020 a las 06:00

La vorágine que sumergía a estos nueve días de fiestas, los que estamos pasando entre suspiros, anhelos y una llamada continuada a la responsabilidad individual, siempre traía consigo un hueco dentro del infinito programa de actividades para premiar, para agasajar, para homenajear. Instantes que no tenían otro fin que poner en valor el trabajo, esfuerzo y dedicación de otros simplemente por regalarle un instante único. Irrepetible, quizás. Y, como no, en el mejor de los escenarios.

Los galardones que paulatinamente iban entregándose a lo largo de las fiestas de San Fermín dejan tras de sí una estela de nostalgia, un paréntesis obligado que no por ello debe verse con ojos entornados. Al revés. Sus organizadores apuestan por una nueva edición cargada de más ganas, deseos, sueños... Un prisma absolutamente positivo que no permitirá romper una estela que viene dibujándose en el tiempo, desde hace tantos años que algunos casi prefieren ni decirlo. “Que mala es la edad”, bromean en unos Sanfermines atípicos de principio a fin. Estos son algunas de las insignias más representativas. No olvidemos que el premio Guiri del año 2020 recayó en la fotógrafa alemana Anya Bartels hace apenas unos días.

1. Alpargata (Nuevo Casino)

Basta plantearle la pregunta y la voz de José Luis Pujol, presidente del Nuevo Casino, torna alegre. Como quien sabe que el mejor guiño está por llegar. “Nos da mucha pena no poder entregar nuestro galardón, pero no tenía sentido organizar nada. Por los ganaderos y por la responsabilidad que nos toca con los ‘no Sanfermines”, indica. Como se sabe, este premio recae en el mejor encierro y son los mayorales quienes recogen el galardón un año después, cuando regresan a Pamplona. “Justo antes de la corrida, en el día que sus toros vuelven a las calles, se les hace entrega”, añade José Luis. Por ello, al no poder mantener la tradición, la organización ni siquiera ha visionado los encierros de 2019. “Esperaremos a mayo o junio del año que viene y decidiremos”, cuenta. Es su manera de mantener la intriga y gestionar la actividad como siempre, sin fisuras. “Al ser este año especial, quizá le demos una vuelta al acto de 2021 para que también tenga su toque”, deja en el aire el presidente. Positividad reforzada.

2. Cartel de fiestas (Ayto de Pamplona)

Fue el 20 de mayo. En plena fase de desescalada, el consistorio tomó su decisión. Si no había fiestas de San Fermín era absurdo tener un cartel que las promocionara. Sin embargo, al cerrar la puerta a los 221 candidatos que ya se habían arriesgado con sus ideas, el área de Cultura e Igualdad consideró que podían volver a participar en la edición de 2021 con sus creaciones (siempre adaptándolas a las nuevas bases). La decisión se tomó “por imposibilidad material sobrevenida, al haberse suspendido las fiestas debido a la pandemia”.

3. Música en la calle Hotel Maisonnave

Con pena. Con plena sensación de vacío. Así asumen desde el Hotel Maisonnave que este año será distinto y que sus reconocimientos a la música de la calle, deberán aguardar en el cajón. “Los clientes no quieren que les acojamos porque tienen miedo y eso es grave. Pamplona no es solamente San Fermín”, explica Esther Sanz, su directora. Para ella, Navarra es como un león dormido al que hay que despertar. “El Ayuntamiento debe ayudar al sector, no negar la entrada de turistas, porque tenemos muchas posibilidades y podemos garantizar su seguridad”, añade con un punto de reivindicación en unos momentos complicados de pasar. “Es triste, y por eso mismo debemos revertir la situación”, opina.

4. Festa (Peña los de El Bronce)

Era su quinto aniversario, una fecha especial en la que seguir reconociendo en igualdad. Pero no podrá ser. Desde la peña Los de El Bronce, que ya habían empezado en febrero a grabar el documental que recoge la trayectoria y explica los motivos de las futuras premiadas, saben que este año es solamente un impass. “Las reconoceremos el año que viene, no se van a quedar sin premio”, aseguró Iranzu Bayo, la presidenta. Dejando clara su tristeza por los ‘no Sanfermines’ y el entendimiento más profundo, la entidad aprovechará este hueco para perfeccionar en los detalles. “Lo haremos mejor porque confiamos en que el año que viene, cuando llegue el 11 de julio, podamos celebrar el acto como se merece”, aventuraron.

5. Trofeo Carriquiri y Feria del Toro

Pamplona es toro en San Fermín. Como una equiparación matemática. Por ello desde la Casa de la Misericordia saben que lo retomarán. El premio Trofeo Carriquiri al mejor toro y Feria del Toro a la mejor corrida deberán aguardar un año más en el cajón. “Es una tristeza no poder celebrar los Sanfermines y todo lo que lleva aparejado”, apuntaban ayer desde la entidad. De la misma manera que se encargó el cartel de la Feria a un autor y se tuvo que paralizar, ahora es el turno de dejar pasar a la responsabilidad. “El año que viene se disfrutará más”, señalan.

6. Fotografía en el encierro Asociación de la Prensa

En su caso, tenían entre manos dos aniversarios redondos. Se cumplía una década de este certamen, además de 20 años de la oficina Internacional de Prensa. Un espacio que, acostumbrado a un ritmo frenético estos días con incluso diez personas trabajando, ha pasado a tener a dos periodistas para responder las dudas de estos ‘no Sanfermines’. “Nos están mirando con lupa y tenemos que responder. La no celebración era una decisión acertada y así lo contemplamos”, indicaban desde la sede. No obstante, en lugar de suspender este concurso fotográfico, tanto la Asociación de la Prensa como la Oficina Internacional han consensuado sacar adelante la idea, pero con imágenes que evoquen estos días tan extraños. “Permitiremos que se presenten los fotógrafos acreditados por el Ayuntamiento en los últimos diez años”, apuntaban. Y así, confiando en el año que viene, los responsables esperan obtener un ángulo privilegiado de estos nueve días de julio tan atípicos.

6. Gallico de Oro (Napardi)

Pena. Es lo que sienten en Napardi. Su premio, el que llevan entregando desde el año 86 para reconocer a personalidades navarras en diferentes ámbitos como cultura, deporte..., ha tenido que acogerse al paréntesis. Desde que se entregará a Alfredo Landa en su primera edición hasta La Pamplonesa el año pasado, el galardón de Napardi ha estado siempre presente en San Fermín. Como otras, la sociedad permanece cerrada estos días. Y mientras, los socios tienen claro que el gallico volverá y se disfrutará el doble. Eso sí, en 2021.

7. Internacional Fuegos Artificiales

Será la primera vez que no se entreguen. Como tantos otros. Para situarse en el certamen, hay que mirar a 2017, año en el se reconvirtió en un formato ‘de Autor’, el primero en el mundo en el que se convoca directamente a los pirotécnicos diseñadores en lugar de a las empresas que disparan. Los galardonados reciben la escultura un año después y vienen ex profeso a Pamplona porque no disparan de nuevo esos Sanfermines. En este contexto de nostalgia, Miguel Ángel Beltrán (Vulcano), Leopoldo Ferrández (Hermanos Ferrández), y Manuel Osuna (García) deberán aguardar otros 365 días más.