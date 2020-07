Fernando Lizaur, el superman pamplonés que enseñó a Linda Ward la esencia de los Sanfermines

Actualizada 11/07/2020 a las 06:00

Linda Ward es una profesora estadounidense de español, que cada año, desde hace 26, imparte un taller monográfico del idioma cervantino a medio millar de estudiantes en la Universidad californiana de Lake Tahoe. Como parte de su método de trabajo, Ward, nacida en Philadelphia hace 65 años, prepara un tema relacionado con España, un leit motiv que trabaja con sus alumnos y que le sirve para articular sus clases.

Para el taller celebrado este año, hace apenas unas semanas, Linda Ward eligió los Sanfermines, un asunto que conoce bien, ya que hasta en ocho ocasiones se ha sumergido en las fiestas pamplonesas a lo largo de su vida. “Este año queríamos haber vuelto a Pamplona, pero lamentablemente, todo se ha cancelado”, explicaba este viernes con el café del desayuno y con un castellano fluido desde su casa de San Luis Obispo, una ciudad de 44.000 habitantes muy próxima a la costa californiana y a 300 km al norte de Los Ángeles.

Hasta aquí todo más o menos normal. Las de San Fermín no dejan de ser las “fiestas más populares del mundo” gracias a otro estadounidense, Ernest Hemingway, escritor universal de vida azarosa, y a su novela 'The sun also rises', probablemente más conocida que leída, y traducida en su edición española con el título de 'Fiesta'.

El caso es que su taller de este año tenía un título como poco sorprendente, con un binomio inconexo para quien desconozca la historia popular reciente de las fiestas: Sanfermines y Superman. El superhéroe de su taller no era Clark Kent, ni Christopher Reeve, el actor que le dio vida en la gran pantalla en la adaptación al cine más popular del cómic ideado por Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster. Su Superman era un pamplonés y sanferminero de pro al que conoce muy bien: Fernando Lizaur (Pamplona, 1946).

EL ‘SUPERMAN’ PAMPLONÉS

Con él, en 1979, vivió la aventura más alocada de los Sanfermines de aquel año, cuando Lizaur apareció vestido como el superhéroe de capa roja en el segundo toro de la corrida del 8 de julio. La historia es conocida. La plaza se volvió del revés y Lizaur, sin soltar su puro, recorrió el tendido sobrevolando las cabezas de miles de mozos que le gritaban “¡Superman! ¡Superman!”. Todo ello, cuando se cumplía un año de la muerte de Germán Rodríguez por disparos de la policía y la tensión, que Superman se encargó de disipar, se palpaba en el coso.

Te puede interesar

Aquellos Sanfermines de 1979 fueron los primeros que vivió Linda Ward, que por entonces tenía 24 años. Un año antes, en California, había conocido a Fernando Lizaur, quien había viajado a Estados Unidos para visitar a unos amigos a los que había conocido precisamente en San Fermín. “Fue realmente impresionante ver a un hombre tan grande como Fernando vestido de Superman en el tendido de la plaza. Recuerdo aquellos Sanfermines como algo sorprendente, muy tierno, con mucha alegría. Fernando conocía a todo el mundo, era muy popular. Creo que estuvimos de pie tres días”, rememora Linda Ward. San Fermín y Superman.