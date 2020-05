El Tuli: “Si nos dejan salir, el 6 de julio iré a la plaza y gritaré '¡Viva San Fermín!”

01/05/2020 a las 06:00

Jesús Ilundáin Zaragüeta, el Tuli, se siente igual que cuando en 1953 y 1954 no pudo estar en San Fermín. “Devastado, hundido”. Pero existe una gran diferencia. “Ahora es por causa mayor y hay que entenderlo. Entonces fue porque a un capitán no le dio la gana darme permiso”, dice. Y aún hoy, a sus 89 años, se le agrava la voz cuando lo recuerda. “Aquello me pareció... en fin”.

Vamos, que sigue enfadado. Y es que el Tuli representa al mozo casta de las peñas -él es de la del la Única, y de