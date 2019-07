Thomas Callaghan: "Ha sido culpa mía completamente, no del toro"

11/07/2019 a las 06:00

My name is Tom, nice to meet you. Así de simpático salía cerca de las once menos cuarto de la mañana del servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra el herido más espectacular que nos dejaron este miércoles los toros de la ganadería de Jandilla. Thomas Callaghan, vecino de Estocolmo (Suecia) de 50 años, quedó tumbado insconsciente en la entrada de la Plaza de Toros, a la salida del callejón. La escena hizo presagiar los peores pronósticos, aunque, por fortuna, todo q

San Fermín en tu móvil con DN+ por sólo 4,99€ por 3 meses Suscríbete

Selección DN+