Adrián Del Campo, herido en el cuarto encierro: "Con los cabestros así no se puede correr"

Actualizada 11/07/2019 a las 07:36

Valenciano de 30 años muy aficionado, Adrián Del Campo abandonaba ayer urgencias cojeando y con el brazo vendado. No obstante, sus ganas y pasión por los toros eran superiores a lo sucedido. “Mañana mismo volveré a correr, que por algo hemos venido”, dijo. Más preocupado por poder llamar a sus amigos (quienes acudieron a urgencias hacia las once menos cuarto, cuando Adrián había sido dado de alta hacia las diez de la mañana), el corredor recordaba lo sucedido.

“Tras dos días en Estafeta sin poder coger toro, me he cambiado al Callejón porque veía más huecos. He cogido un cabestro y cuando me he dado cuenta me ha pasado la manada por encima”, explicó.

San Fermín en tu móvil con DN+ por sólo 4,99€ por 3 meses Suscríbete

Selección DN+