Suprimen los puestos de vinos de Antoniutti en San Fermín

13/06/2019 a las 06:00

Los próximos Sanfermines no se instalarán los tradicionales puestos de vinos y churros en el parque de Antoniutti. Después de meses de conversaciones con las áreas municipales de Cultura y Seguridad Ciudadana, los hosteleros que solían montar sus puestos en este lugar se enteraron hace apenas una semana que el Ayuntamiento no autorizaba su instalación en Antoniutti y tampoco le era posible ofrecerles una alternativa en otra zona de la ciudad.

Son once familias, once puestos, algunos con una larga tradición de venir a las fiestas de Pamplona, las que se han quedado sin sitio. Entre los once puestos contratan a un centenar de personas.

Natural de Villaviciosa de Odón (Madrid), aunque de padre aragonés, Ana Belén Picón Loranca es la propietaria del mesón El Baturro, especializado en vino dulce y que lleva viniendo 40 años a los Sanfermines. “Para nosotros es una pena tremenda. No solo es el perjuicio económico, sino también sentimental. Mi hija mayor nació un 12 de julio aquí en Pamplona. Nuestro vínculo con la ciudad y con sus fiestas es muy fuerte y este año no vamos a poder venir”, afirmaba este miércoles Picón.

Durante los Sanfermines del año pasado, Picón recogió 1.400 firmas para que el Ayuntamiento recuperara las verbenas que antes se celebraban en Antoniutti. “El ambiente de esta zona era familiar, de padres con niños. Era un ambiente muy bonito, distinto al de la Plaza del Castillo. Pero de hace tres años para aquí se suprimieron las verbenas y eran los colectivos de inmigrantes los que debían hacerse cargo del espacio y ambiente musical y no ha funcionado bien”, dijo Picón.

La misma comentó que las negociaciones con el Ayuntamiento, primero con la concejal de Cultura, Maider Beloqui, y después con el director de Seguridad Ciudadana, Xabier Ibáñez, comenzaron ya el pasado invierno. “Beloqui afirmó que no podíamos instalarnos en Antoniutti porque van a adecuar una pista de patinaje y podíamos dañar el pavimento, pero se comprometió a buscarnos otro lugar. Sugirió en otra reunión el parking de las piscinas de Larraina, aunque con menos puestos”, explica Picón. La hostelera afirmó que las once familias que regentan los puestos, entre vinos, churrerías y bares, estaban dispuestas a contratar un montaje y transporte especial para que el montaje en Antoniutti no dañara el pavimento, a lo que el Ayuntamiento se negó. “Finalmente, hace una semana, Ibáñez me comenta que tampoco puede ser en Larraina. Han dejado fuera a once familias, que contratan alrededor de 100 personas. No tenemos margen ya de ir a otras ferias porque los plazos ya están cerrados. También he intentado ponerme en contacto con la concejal de Seguridad Ciudadana, Itziar Gómez, pero ni siquiera me contesta”, lamenta Picón. “Sigo insistiendo en la posibilidad de ir a Pamplona y durante el próximo año seguiré insistiendo, para que no nos olviden”, concluyó.

