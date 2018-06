Mulier FCN grita ¡'San Fermín SÍ, San Fermin BAI!'

No llueve, diluvia. Y parece que solo lo hace sobre las instalaciones deportivas de Mutilva, el mismo lugar donde entrenan las cuatro categorías del Mulier FCN, enseña del fútbol navarro femenino. Mutilva también es el emplazamiento elegido por Mulier para sumarse a la campaña “San Fermín SÍ, San Fermin BAI” de Diario de Navarra.

A la cita acuden 60 de las 72 jugadoras del club, además de los entrenadores y el equipo directivo. A la cabeza, su presidenta, Eva Blanco. Bajo el aguacero, Oscar Sáinz, delegado, toma las riendas como un buen director de orquesta y organiza el momento de la fotografía y el vídeo. Desde la distancia, sentadas en las gradas, las camisetas rojas de las jugadoras parecen ribetear un ‘pañuelico’ sanferminero al cuello. Se las ve motivadas. Ilusionadas. En realidad, esto es Mulier, ilusión. Un club que a lo largo de su historia reciente, que comenzó en 2014, no ha dejado de superar adversidades. Fuertes tormentas, como la de esta tarde. Acto seguido, entonan al unísono “¡San Fermín SÍ!” “¡San Fermin BAI!”. Incluso con los brazos en alto. Al terminar, el grupo se disuelve, y se quedan la presidenta y tres de las capitanas: Irene Gaztelu, 20 años, Belén Pérez, 28, e Irati Alfaro (14). Las cuatro abren su corazón sanferminero.

¿Qué es San Fermín para usted?

Eva Blanco. San Fermín es una fiesta muy especial que he vivido desde niña. Es una fiesta de tradiciones que compartimos con quien viene de fuera.

Irene Gaztelu. San Fermín es un lugar para todos. Da igual de dónde uno sea, en esta ciudad todo el mundo se siente como en casa.

Belén Pérez. Es amistad. La mejor fiesta del año.

¿De qué momentos disfrutan?

E.B. Hay muchos momentos. Pero me quedo con el de la comida del 7 de julio. Nos juntamos todos los amigos.

I.G. El momento antes del chupinazo. Se me pone la piel de gallina mientras me anudo el pañuelico.

B.P. El almuerzo previo al chupinazo que preparamos las amigas en la vuelta del Castillo, mantel y todo.

La jota del encierro que cantan Irati y su madre

La más joven de este grupo de capitanas que juega en regional se llama Irati Alfaro Nagore y tiene 14 años. “Para mí no existen palabras para describir qué es San Fermín: emoción, alegría... No lo sé. Tampoco sabría qué momento escoger. Hay tantos y son tan bonitos. Quizá me quede con la jota del encierro que canto con mi madre a las siete de la mañana el 7 de julio en la cuesta de Santo Domingo”.

