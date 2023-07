Robin Food viaja a la felicidad

A David de Jorge Ezeizabarrena, el chef vasco que popularizó las ‘guarrindongadas’ y conocido por el programa Robin Food, San Fermín le sabe a “churros de la Mañueta”. Con su habitual desparpajo, sin filtros, y en compañía del cocinero navarro Jesús Sánchez, de Azagra y al frente del triestrellado restaurante Cenador de Amós en Cantabria, fue uno de los rostros conocidos que se dejaron ver este lunes después del encierro en el Baile de la Alpargata, una de las citas que el vehemente cocinero ha incluido este año en la agenda de sus Sanfermines “adaptados a los 53” que asegura estar disfrutando como pocos. Es su particular viaje a la felicidad. Porque, confiesa, “a San Fermín vengo a divertirme. No a inspirarme ni a hacer el gilipollas. A pasármelo bien”. Así. Con mayúsculas. La primera vez que David de Jorge estuvo en Pamplona por San Fermín tenía 16 años. Y no ha dejado de venir. “Siempre con dignidad, conforme a la edad que uno va teniendo, y siempre me lo he pasado muy bien”, apostilla.

David de Jorge ha hecho reír a miles de personas con sus ‘guarrindongadas’ y en el terreno de los bocadillos, tan habituales en estas fiestas, ideas de “cocina contemporánea” no le faltan. “Entre dos galletas Chiquilín metes una lonchaca de chorizo Pamplona con un buen pegote de mayonesa, que resulta vomitivo, pero la mezcla no está nada mal”, reza una de sus creaciones.

Pero detrás de su cachondeo, de sus excesos y de un discurso lleno de palabrotas, está el hombre viajado, culto y humilde que sabe y disfruta de la gastronomía como pocos. El que protesta contra lo que llama “chorradas” de la comida moderna y el que reivindica el buen producto y la cocina tradicional. Trabaja cada día al lado del chef con más estrellas Michelin de España: Martín Berasategui y ya ha logrado hacerse un hueco en el olimpo de la gastronomía española. “Es un grandísimo cocinero. Él nunca te lo dirá, pero estamos ante uno de los grandes fenómenos de la gastronomía española. Es de los cocineros más inteligentes que tenemos en este país con una cabeza impresionante y una rapidez intelectual increíble. Un fenómeno”.

Con estas palabras lo describía el lunes el navarro Jesús Sánchez quien no sólo es su amigo sino también otro referente internacional de la gastronomía que ha recibido entre otros premios y distinciones el Premio Nacional de Hostelería y el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina. Para Jesús Sánchez volver a Pamplona en estas fechas, algo que, admite, no siempre puede hacer porque los sanfermines coinciden con una época de mucho trabajo en su restaurante, es “remontarme a mi infancia y a los viajes de Azagra a Pamplona con amigos para disfrutar de la fiesta”.

En definitiva, a la etapa en la que se almacenan sabores, recuerdos y momentos de juventud y que para él fue además de contacto con la huerta, las verduras, los sabores propios de la tierra y la cocina tradicional que hacían su madre y sus tías. Todo ello se ha quedado en su memoria gustativa y ahora San Fermín le sabe a fiesta. “Es tocar casa y llenarse de este ambiente tan nuestro e inspirador”. Sensaciones que han inspirado uno de los platos estrella del menú degustación de su restaurante. “Un corazón muy sangriento. Provocativo. Tiene el recuerdo de la sangre, del color rojo, y de todo lo que rodea esta fiesta tan singular”.