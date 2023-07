Pamplona muestra su rechazo a la agresión sexual denunciada estos Sanfermines

Cientos de personas, convocadas por el Movimiento Feminista de Iruñerria, se han concentrado este lunes 10 de julio en la Plaza del Castillo en apoyo a la víctima de una agresión sexual en una vivienda del centro de la ciudad denunciada estos Sanfermines. , convocadas por el Ayuntamiento de Pamplona y el, se han concentrado este lunes 10 de julio en laa laen una vivienda del centro de la ciudad denunciada estos

En la concentración, además de cientos de ciudadanos, han participado representantes de todos los grupos de la corporación municipal, encabezados por la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola.

También han asistido la presidenta del Gobierno foral, María Chivite; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; y consejeros del Ejecutivo navarro. Las peñas de Pamplona con sus pancartas también han asistido a este acto de protesta.

En la concentración se ha portado una pancarta con el lema "No a la violencia contra las mujeres" y carteles con frases como "Ninguna agresión sin respuesta" y "Basta ya".

Se ha leído además un comunicado en el que se denuncia que "una vez más hemos tenido que volver a tomar las calles porque hay quienes se empeñan en que nosotras no formemos parte de la fiesta".

La madrugada del 8 de julio, se subraya en el manifiesto, una joven sufrió una agresión sexual, pero "ésta no ha sido la única en estos cinco días de fiestas. Hemos tenido constancia de más de 20 agresiones sexistas".

"Estamos hartas de quienes piensan que las fiestas son solo para ellos, de quienes creen que nosotras no tenemos cabida; nos tenéis hasta las narices, lo hemos dicho de mil maneras, y lo volvemos a decir: no vamos a tolerar ninguna agresión machista. Estas son nuestras fiestas y tenedlo claro, nosotras no nos vamos", señalan.

La violencia contra las mujeres, se añade en el escrito, "es responsabilidad de todas y todos. Es el momento de que también vosotros deis un paso al frente. Este camino no es solo nuestro, ya basta de ser cómplices de reírles las gracias".

"Queremos unas fiestas libres de violencia machista, en las que todos podamos disfrutar de unos Sanfermines en libertad y en las que queda claro que no les vamos a pasar ni una, que nosotras estamos organizadas", concluye. EFE