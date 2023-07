Seis silencios, seis

En el día de san Fermín hay una especie de guion establecido. Bien temprano toca ver, o correr, el encierro. Después hay que ir a la procesión para darle gracias al santo morenico por eso de estar aquí otro año más. El encuentro con los kilikis no puede faltar. Y después la comilona. A las seis y media de la tarde es tiempo de toros y este viernes se celebraba la primera corrida de a pie de la feria con astados de La Palmosilla para Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez.

Cuando Rafaelillo llegó a la plaza fue a comprobar el estado del piso que estaba en perfectas condiciones. Saltó al ruedo el primero de la tarde al que recibió de rodillas en el tercio. Tras el encuentro con el caballo Escribano firmó un quite por verónicas. Rafaelillo brindó al público y se dobló por abajo para sacar al astado de los adentros. Dio sitio, acabó entre los pitones por el escaso recorrido del de La Palmosilla. Se echó arriba y dejó una estocada desprendida. El cuarto fue un toro largo y blandito. Rafaelillo recibió por verónicas e hizo un quite por chicuelinas. Se fue a los medios y, con firmeza, presentó la muleta plana robando una tanda muy limpia a un burel protestón. También hubo buenos muletazos al natural con los talones del murciano muy asentados. Lo pasaportó a la segunda.

RUPERTO MENDIRI

Escribano se fue a chiqueros a recibir al segundo. Toreó a la verónica, con El Rey de fondo musical, a un astado corretón. Valadez realizó un quite por navarras. No faltaron los rehiletes de Escribano. Inició la faena con un molinete y estuvo muy firme con la mano derecha sabiendo esperar. Remató por manoletinas y falló a espadas. Escribano recibió, de nuevo, a portagayola al quinto. Y volvió a protagonizar el tercio de banderillas que remató con un par al violín. El inicio de faena en los medios fue explosivo con el toro embebido en la muleta. Tras intentarlo al natural, el de La Palmosilla se vino abajo y el diestro solo pudo justificarse. No tuvo fortuna con la espada y escuchó un aviso.

Leo Valadez bajó las manos con el capote a un toro suelto. El encuentro con el caballo no fue nada del otro jueves y el diestro rubricó un quite por zapopinas. Comenzó el trasteo sin probaturas y armó una faena a un toro que presentó muchas complicaciones. Estuvo firme y valeroso. Tras una manoletinas de rodillas se le fue la espada bajita. El mexicano recibió por verónicas al último de la tarde y acabó el saludo casi en los medios por navarras. Quitó por escobinas y decidió empezar la faena de rodillas en la primera raya. Brilló al natural, templado y buscando la ligazón. Finalizó la faena de rodillas y rubricó su actuación con una estocada un poco tendida. Al final tuvo que hacer uso de la cruceta y se fue de vacío.