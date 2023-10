Riesgo viario en una calle de Pamplona

Quiero manifestar mi preocupación por una situación de enorme peligrosidad que se produce desde hace un par de años, pero que últimamente se está intensificando.

Cuando se accede a la calle Vuelta del Castillo desde la Avenida Pío XII, llega un momento coincidiendo con la ubicación de la Jefatura de tráfico que está prohibido circular en línea recta y se debe rodear el edificio de tráfico para incorporarse a la calle Monasterio de Urdax.

En dicha ubicación hay colocados unos bolardos y una señal de dirección prohibida que se saltan coches, motos y bicis para continuar rectos por la calle monasterio de Urdax debiendo cruzar dos de sus carriles para incorporarse al carril que continúa por la vuelta del castillo. En una ocasión yo mismo circulando por la calle Monasterio Urdax por la noche me encontré con un vehículo de frente, el cuál a pesar de darle con las luces me obligó a parar y continuó su camino con total impunidad. Dicha situación la comuniqué a Policía Municipal facilitando la matrícula de dicho vehículo pero la realidad es que a día de hoy continúa sucediendo, a pesar de realizar varias llamadas informando de que esta infracción se continúa produciendo, la respuesta siempre ha sido que no pueden hacer nada más que colocar una señal de prohibición y unos bolardos.

Bajo mi punto de vista pienso que sí que se puede hacer algo más, ya que la tecnología en este momento nos permite hacer uso de cámaras, cuyo costo es insignificante si con ello se evita un accidente que llegará si se continúa sin poner los medios para evitarlo.