Beloso, tira y afloja

Van a acabar con la paciencia del más pintado. Eles el último episodio de un rifirrafe entre administraciones que deja ojipláticos a los ciudadanos. Tras semanas de idas y venidas y de la sucesión de propuestas de cambio en el proyecto, el Gobierno de Navarra ha lanzado un ultimátum al Ayuntamiento de Pamplona , que ahora ve problemas donde antes no los tenía: o cumple con el convenio que firmaron en su día y licita las obras antes del 13 de octubre, o tendrá que devolver los 4 millones de ayuda europea, y con intereses. Y así estamos. El reloj sigue corriendo a la espera de que los representantes públicos sean capaces de encontrar una solución. Que para eso están. Lo que no tiene un pase es que si el proyecto es bueno para la ciudad y la conectividad sostenible de la Comarca, el tira y afloja entre unos y otros se lo acabe llevando por delante en perjuicio de los ciudadanos. No estamos para eso ni para despreciar una ayuda millonaria.