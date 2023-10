Algo pasa en Zugarramurdi

Malos “aires” sobrevuelan de nuevo Zugarramurdi. En esta ocasión no hay magia ni hechicería de por medio, ahora puede que nos sobrevuelen parapentes y alas delta.

Siete personas lo han decidido así. Los de entonces eran de Logroño, los de ahora son de Elizondo. De nuevo unos pocos se beneficiarán de la situación, y nosotras volvemos a vernos sometidas por gente que no tiene nada que ver con nuestro pueblo.

Solo que ahora ya no tenemos miedo. El miedo paraliza, y eso no nos volverá a suceder. Ahora tenemos indignación, y la indignación bien encauzada nos ayudará a resolver este problema. El 28 de septiembre se pudo reconducir la situación, pero los votos de siete personas no lo permitieron.

Toca convocar de nuevo a la defensa de nuestro cielo, de nuestros caminos, de nuestros prados, de nuestro entorno… Nadie creía que las brujas volaran por los aires, aquello no era un peligro. Pero lo de ahora sí que es un peligro real. Es bucólico ver parapentes y alas delta cruzando el cielo, pero detrás de eso hay un considerable destrozo medioambiental. Una pena la decisión que el Ayuntamiento de Baztan ha adoptado.