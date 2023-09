El miércoles de esta semana, Alfonso Guerra presentó su último libro. De ser sólo eso, la presentación de un libro del exvicepresidente del Gobierno y exsecretario de Organización del PSOE , no hubiera pasado de ser algo mínimamente comentado. Sin embargo, en la situación política que vivimos en estos momentos en España, con motivo de la previsible investidura de Pedro Sánchez a partir de noviembre, con la amnistía a los encausados del procés y el referéndum de autodeterminación de Cataluña sobre la mesa de negociación para formar Gobierno, el acto tuvo una repercusión muy importante. ¿Qué había en el trasfondo de este acto de Alfonso Guerra? Para empezar, qué personalidades del PSOE asistían al mismo. Sobre todo, personalidades que tengan todavía peso político interno en el actual partido socialista. No faltó Nicolás Redondo Terreros, expulsado del partido recientemente por “maltratar las siglas”, según la Ejecutiva Federal del partido de Pedro Sánchez. Tampoco faltó Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha, y único líder socialista con mayoría absoluta en su autonomía en las elecciones del 28 de mayo. También estaba presente, Javier Lamban, expresidente de Aragón desde el mismo 28 de mayo y secretario general del PSOE Aragonés. Ambos mantienen desde hace mucho tiempo una posición interna en su partido contraria a los pactos de Gobierno con los herederos de ETA, Bildu, y con el resto de fuerzas independentistas catalanas y vascas.

Con este escenario, era lógica la expectación creada. Así que hubo una numerosa representación de medios de comunicación. Muchos de los asistentes al acto fueron objeto de las preguntas de los periodistas. Uno de los interpelados por un periodista fue Emiliano García Page, que ante las preguntas sobre la amnistía, contestó de forma rotunda, “¿Qué podemos hacer contra la amnistía? Por lo pronto no callarnos”. La frase tiene su miga, y muchas derivadas, ¿Quién o quiénes no debemos callarnos? Todas las respuestas nos llevan a la ciudadanía, en definitiva a la sociedad civil que formamos todos los españoles. ¿Qué hemos votado los españoles el pasado 23 de julio? La respuesta es sencilla. El 70% de los votos emitidos por los españoles han recalado en el centro derecha del PP y al centro izquierda del PSOE. Por tanto, somos la sociedad civil los que hemos expresado el deseo de que los dos partidos mayoritarios busquen la fórmula para que haya un Gobierno en España que garantice las libertades y derechos iguales de todos los ciudadanos, y esas garantías se defienden al amparo que nos da la Constitución del 78.

Defender en la situación actual que la sociedad civil española, o sea el pueblo, los ciudadanos, seamos los protagonistas y los que en la calle manifestemos nuestra rechazo a las exigencias de los independentistas, no es alentar la rebelión contra nada. Por el contrario es defender el marco de convivencia de todos. Por otro lado, es conveniente que apliquemos lo que dijo Emiliano García Page, “por lo pronto no callarnos”. Debemos pues ser la sociedad civil los que les digamos a los actuales dirigentes del PSOE que este no es el camino. Por tanto, toda manifestación que se promueva desde la soberanía de los ciudadanos y de sus asociaciones civiles, es un síntoma de la buena salud de nuestra democracia. El próximo 8 de octubre en Barcelona, Sociedad Civil Catalana ha convocado a toda la sociedad catalana, pero también a toda los ciudadanos de cualquier parte de España, a marchar en una manifestación para decir de forma pacífica “No en mi nombre…”. En esa manifestación queremos decir al Gobierno de España en funciones, que no se puede legislar a favor de unas minorías que defienden solo su parte de los “derechos” para ir en detrimento de los derechos que son de todos. El día 8 en Barcelona, la sociedad civil marchará para defender la igualdad de todos los españoles. Ese día en Barcelona, por lo pronto no debemos callarnos, debemos decir alto y claro, “no en mi nombre….”.