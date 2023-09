"Paseo Sarasate: colaborar para conseguir el mejor proyecto para la ciudad"

El Paseo Sarasate necesita una renovación. Esta parte emblemática de Pamplona, importante como nexo de unión entre el Casco Viejo y el Segundo Ensanche, necesita una revitalización para recuperar presencia en la vida de nuestra ciudad. Quiero pensar que los políticos deben buscar lo mejor para la ciudad. Es su obligación. El bien común debe estar por encima de sus posturas y de sus enfrentamientos partidistas. Es necesario buscar la mejor solución para renovar con éxito ese espacio.

En agosto de 2019, el Ayuntamiento de Pamplona convoca un concurso de ideas con intervención de jurado para la transformación de este paseo, a través del cual se pretende obtener tres soluciones. Una vez seleccionadas, sus autores debían presentar un proyecto básico. En su momento, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) decide no participar en el jurado del concurso al que se nos había invitado al no haber sido consultado sobre la redacción de los pliegos y al considerar que las condiciones que se establecían en el mismo no iban encaminadas a obtener los mejores proyectos que la singularidad e importancia de la intervención merecían. Se propone gratificar con 10.000 euros a cada uno de los trabajos seleccionados para redactar un proyecto básico de unas obras con coste de ejecución estimado en 10,2 millones de euros, unos honorarios muy por debajo de los costes que supondría elaborar esas propuestas, considerados, además, como gratificación y no como pago por el trabajo realizado.

Independientemente de ello participan en el concurso 16 equipos, de los que se seleccionan “Zip”, “Zapateando” y “Un paseo, tres plazas”. En continuidad con el concurso, los técnicos del Ayuntamiento elaboran un proyecto de obra al que van incorporando soluciones de los diferentes proyectos, sobre todo de la propuesta “Zapateando”. Esta solución no contempla una plataforma única, dado que resolver el desnivel de 90 centímetros entre el lado sur y el lado norte del paseo afectaría a las raíces del arbolado. Esta propuesta se rechaza.

Hoy, algunos grupos políticos definen como ganadora la propuesta “Zip”, que planteaba una plataforma única. Recientemente se publica una carta del arquitecto Ramón Garitano, autor de la propuesta “Zapateando”, sobre la que se basa la solución dada por el equipo técnico del Ayuntamiento, en la cual denuncia que no es posible que haya un ganador según las bases de aquel concurso. Desde el COAVN ratificamos que el concurso no definió ningún ganador, por lo cual no hay respaldo legal para poder adjudicar el proyecto a ninguno de los equipos.

Desde un punto de partida que ya anticipamos erróneo, se ha llegado a un punto de difícil solución. Se ha cumplido el Pliego elaborado por el Ayuntamiento: hay tres propuestas seleccionadas realizadas con mucho trabajo para las que pedimos respeto, además del reconocimiento de los derechos morales de la propiedad intelectual. El Ayuntamiento tiene en sus manos buscar la solución. El objetivo debería ser conseguir entre todos el mejor proyecto huyendo de voluntarismos sin respaldo técnico.

¿Es posible lograr una plataforma única y respetar íntegramente el arbolado? ¿Cuál es la prioridad? Planteamos organizar un debate sobre el tema, lo más abierto posible, para tratar de superar las simplificaciones a las que la clase política ha llevado el asunto y empezar a crear una cierta cultura urbana de la que tan necesitada está la ciudad. Detectamos que se ha abierto la posibilidad de convocar diferentes concursos de ideas para resolver puntos concretos de la ciudad: Merindades, San Jorge… Para evitar situaciones como la del Paseo Sarasate, desde nuestro colegio profesional consideramos que lo más adecuado es convocar concursos de arquitectura anónimos y con intervención de jurado. Partiendo de objetivos y condicionantes claros, incorporando el mayor número de datos e incluyendo en el desarrollo del concurso procesos de participación ciudadana se obtendrían los mejores proyectos que la ciudad merece. Con estos condicionantes estimamos valiosa nuestra participación en el proceso, en la definición de las bases y en la designación de representantes del COAVN en el jurado.

La participación en un concurso supone un enorme trabajo sin ninguna contraprestación a cambio. Deben existir premios que reconozcan a las mejores propuestas. El ganador debe ser el adjudicatario del proyecto y dirección de las obras, como corresponde a cualquier proceso de licitación pública dentro de nuestra profesión. Son los técnicos que han alumbrado las mejores ideas los que mejor conocen las virtudes, complejidades y problemas del proyecto en el que han trabajado intensamente. Múltiples son los ejemplos que avalan este proceso en la mejora de las ciudades. Lo importante es conseguir las mejores soluciones posibles. Para ello hace faltan buenas ideas, buenos profesionales y determinación política. Animamos al Ayuntamiento a buscar la excelencia, y como Colegio de Arquitectos nos prestamos a colaborar para conseguir los mejores proyectos para la ciudad.

Santiago Iribarren Santesteban. Presidente de la Delegación Navarra del COAVN (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro)