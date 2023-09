El día 17 de septiembre, domingo, en Barcelona Sants nos indican en pantalla a las 14: 50 horas que el Alvia 530 destino San Sebastián (por Zaragoza y Pamplona) está situado en vía 6. Unos 500 viajeros pasamos el control de equipajes por el escáner y nos sitúan en 4 filas al pie de la escalera de la vía 6; allá nos tuvieron una hora esperando sin ninguna información de la demora... Al fin, sobre las 16 horas abren los accesos y nos montamos en el tren. A las 16:05 horas emprende la marcha con unos 35 minutos de demora (debía salir a las 15:30 horas). Como digo, en ningún momento los empleados (5/6 ) nos informaron de nada. Algunos compañeros de Renfe en Navarra me comentan que los problemas por esos retrasos pueden ser por falta de descanso de los maquinistas, limpieza y reposición del tren, mantenimiento adecuado, etc. y que esto se sucede con bastante asiduidad. Esos retrasos a Renfe le cuesta mucho dinero por la devolución del 25%, del 50% o del 100% si es mas de una hora. Llegó a Pamplona a las 20: 04 horas con 39 minutos de retraso. A ver si Renfe y su Dirección ponen mas empeño en solucionar estos casos y, sobre todo, ordena a quien corresponda que nos informen a los viajeros del porqué de esos retrasos. Estamos en 2023, siglo XXI, y además dicen que son trenes de Alta Velocidad y los billetes son muy caros para no tener un poco más de atención.

Arturo Carreño Parras, Jubilado de Renfe en 2008