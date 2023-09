"La obligación de Núñez Feijóo"

El Rey propuso a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura el pasado 22 de agosto. Dentro de una semana, el martes 26, dará inicio su trámite con la exposición del programa de gobierno por parte del líder popular. A no ser que se produzca alguna situación inesperada, Núñez Feijóo no obtendrá ni la confianza de la mayoría absoluta de la Cámara en primera votación, ni más votos a favor que en contra en la segunda. La única formación que podría aproximarse a favorecerle esto último, el PNV, insiste en que no se prestará a ello. Pedro Sánchez reitera que Alberto Núñez Feijóo está haciendo perder el tiempo al país, lo que seguramente se convertirá el próximo martes en uno de sus argumentos centrales en el Congreso. Pero si la victoria el 23 de julio legitimó el propósito del candidato popular, y la propuesta del rey Felipe VI le dio autoridad constitucional, un factor añadido obliga a Alberto Núñez Feijóo a presentarse a la investidura. No hay más que ver las inaceptables condiciones expuestas por el independentismo catalán para dar su voto al aspirante socialista -amnistía y referéndum- y en las que no dejan de insistir en cuanto tienen ocasión, y la rotundidad con la que el presidente en funciones asegura que continuará en la Moncloa, como si ya contase con el apoyo de Esquerra Republicana y del Junts del prófugo Puigdemont, aún con el coste que podría suponer para el conjunto del país dar por buenas sus peticiones. Ni siquiera la práctica certeza de que no saldrá investido permitiría a Núñez Feijóo renunciar a su candidatura y al debate, en sede parlamentaria, de lo que ha de significar una convivencia integradora. A eso se refería el líder popular en el mitin del domingo en Santiago, cuando declaró: “No sé si perderé la investidura, pero los españoles no van a perder su dignidad”. Las circunstancias por las que discurrirá la semana que viene son inéditas tanto para la política española como para el propio Partido Popular.