"Que puedan usarse lenguas cooficiales en el Congreso no se hace para entenderse mejor, sino para dejar sentada la existencia de un hecho diferencial"

Parece que para el próximo pleno de investidura, o lo que sea, de Feijóo, se podrá ya utilizar el euskera, gallego y catalan en el debate, y a partir de ahí en cualquier actividad del Congreso. Esta medida, incorporada en tiempo récord, incluida la contratación de intérpretes y los pinganillos necesarios -cuando la administración suele ser procelosa en sus contratos y adquisiciones- supone, al parecer, un tanto importante para que Sánchez logre la investidura, una vez Feijóo se estrelle. Si es así, se tratará al final de una investidura muy barata. El uso de estas lenguas, a la vista de lo que ocurre ya en el Senado, será algo testimonial, una bandera que se exhibe en la tribuna. Hacer un debate vivo y ágil, teniendo que traducir los argumentos todo el rato, cuando los debatientes tienen una manera directa de contrastarlos es poco razonable. Tener una lengua común, junto a las demás, es en realidad una gran ventaja, y algo necesario para lograr la igualdad entre los ciudadanos, que pueden usarla en cualquier ámbito, como lo es una moneda común, o lo sería una tarjeta sanitaria única, unos mismos impuestos etc... Algo que debería tener mejor prensa. En realidad, que puedan usarse lenguas cooficiales en el Congreso, que representa a todo el país, no se hace para entenderse mejor, ni facilitar la comunicación, sino para dejar sentada la existencia de un hecho diferencial, una lengua distinta que sería “la propia” de la Comunidad -cuando en realidad el castellano, aunque se pretenda orillar, también lo es-. Blandir la lengua en ocasiones señaladas como una prueba de que se es diferente. La lengua en sí importa poco. Todo esto se ilustra muy bien si pensamos, por ejemplo, la lengua que habrán usado la vicepresidenta, Yolanda Díaz, gallega, y el fugado Puigdemont, de Girona, en su reunión en Bruselas: sin duda la misma que la que usa Sánchez cuando se reúne con los jefes del PNV u Otegi con los de ERC, sin pinganillo que valga, no en vano ahí si tienen necesidad de entenderse.