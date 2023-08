Sistema electoral obsoleto

Ha pasado un mes desde las elecciones generales y todavía no tenemos presidente del Gobierno. El actual sistema electoral resulta ineficaz a más no poder. No se adapta a la situación actual, tanto a nivel autonómico como estatal. Hay tantos partidos, que al final la tarta está muy repartida. Que se lo digan a los catalanes, que tienen la friolera de 8 partidos con representación en el Parlament, lo cual dificulta muchísimo la gobernabilidad.

Ahí se las vean los profesores de Historia dentro de unos años con tanta sigla (JxCat, PdeCat, JxSí…).

Con este sistema y con tantos partidos, es muy probable que quien alcance la presidencia del Gobierno lo tenga que hacer en coalición. Y aquí comienza el lío. El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España terminan haciendo cosas bien distintas de lo que decía su programa electoral antes de salir elegido.

¿Qué alternativas tenemos al actual sistema? Sin ir más lejos, tenemos el modelo francés. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos en la primera votación, catorce días después se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtuvieron más votos en la primera vuelta. En la segunda vuelta, gana el candidato que reciba más votos. Ya está, así de fácil. Quien gane las elecciones tiene 4 años para demostrar su valía y para hacerse merecedor del cargo. Y si la cosa no funciona, en las siguientes elecciones el pueblo dictará sentencia, es decir, cambia el partido en el poder y aquí paz y después gloria. Y de regalo, un cortafuegos para evitar a los partidos extremistas. ¿Alguien da más?

En conclusión, prefiero que gobierne el partido al que no he votado en solitario a que gobierne en coalición aquel partido en el que deposité mi confianza. Me parece absolutamente necesario modificar una normativa que claramente se ha quedado obsoleta. Esto permitiría la inaudita situación de que en unas mismas elecciones pudiéramos votar a dos partidos distintos (en primera y segunda vuelta). Viendo cómo les va en Francia con este sistema, creo que está más que probada la eficacia del mismo.