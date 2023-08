"Parking de la calle Sangüesa, lecciones a aprender"

Seguro que todos hemos vivido este verano las vicisitudes de este fallido proyecto. Desde su demanda por parte de unos vecinos (Constituidos en una asociación) hasta su “suspensión temporal” (con pinta de permanente) el pasado 18 de Agosto. Pasando por el pliego del proyecto publicado por el Ayuntamiento y la licitación del mismo el 3 de abril. Recalco este hito porque es el único papel oficial y mercantil que vinculaba a todas las partes. Lo demás son rumores, “me han dicho”, “seguro que”, “he oído” etc..

Deseo destacar que, aunque vivo muy cerca, no estaba en los solicitantes de plaza de garaje.

Mi área de conocimiento es la economía, pero he tenido, durante muchos años de mi vida profesional, relación con la comunicación. Y aunque seguro que hay profesionales de la comunicación que pueden explicarlo mejor, creo que este en un caso claro de errores en este aspecto.

Un proyecto de este tipo, además de dibujarlo, licitarlo y construirlo, hay que explicarlo y venderlo. No me refiero a venderlo a los que habían reservado plaza de aparcamiento (200 personas) sino al resto del barrio y de la ciudad.

Damos por hecho que un porcentaje de la población de esta nuestra querida ciudad se va a oponer por sistema a cualquier obra, especialmente si quien la propone no es exactamente de su cuerda. Eso es así y demos a esos por imposibles. Pero hay un número importante de personas que se han “opuesto” a este parking por razones que simplemente eran mentira, pero que se las han creído de buena fe.

“Se van a tirar todos los árboles de la Plaza de la Cruz”. No se tocaba un árbol de la Plaza de la Cruz. Esto no es opinable, estaba en el proyecto. “Se van a caer los edificios”. Misma razón que en 1990 con la Plaza Blanca de Navarra (acampada incluida). “Las plazas salen carísimas”. Salían a 31.000 EUR, que es aproximadamente un 25% más barato de lo que se pide ahora por una plaza mucho peor en la zona. Por cierto, esas plazas de parking iban a hacer que el precio bajara al hacer crecer la oferta. Ahora subirá el precio y no poco de las pocas que hay. “Van a ser dos años de obras molestísimas”. Cierto, pero por esa regla de tres no haríamos absolutamente nada en la ciudad o en nuestras propias casas. Tendríamos Carlos III como en 1980 lleno de coches, el casco viejo sin las benditas galerías subterráneas, y el Gayarre cerrando la Plaza del Castillo. Porque “las obras son molestas”.

¿Y qué ha faltado? Ha faltado que los promotores (repito, 200, que son más que los que se juntaban por las tardes en la Plaza), explicaran el proyecto y lo defendieran. Este proyecto había que explicarlo, venderlo, etc... porque evidentemente, lo cómodo para el vecino es que no le pongan una obra debajo de su casa durante 2 años. Hay que ilusionarlo con artículos, con infografías, entrevistas, números, etc. Este proyecto no ha tenido nadie que lo defendiera. Para ello los promotores (de próximas actuaciones, me temo que esta ya está muerta) tendrán que pensar que la contratación de una agencia de comunicación es tan importante como la obra en sí. A la vista está.

¿Y el Ayuntamiento? En mi modesta opinión, mal. Si de verdad la alcaldesa pensaba que el proyecto no era bueno, lo tenía muy fácil el 18 de Junio, después de ser elegida, para decir que no era su proyecto, que quería “darle una vuelta” para “buscar el consenso” y suspenderlo entonces. Pero hacerlo ahora es, a mi juicio, una muestra de debilidad a 2 meses de tomar posesión que va a ser utilizada para intentar parar o parar cualquier actuación municipal de un Ayuntamiento democrático. A los dirigentes les votamos, también, para que de vez en cuando aguanten el tirón. Este era un momento de esos.

Si lo que había (lo desconozco) era una amenaza más o menos encubierta de moción de censura, me temo que en un mes quien quiera encontrará otra excusa para el chantaje. Ya han visto el camino.

Como conclusión, qué difícil (y cada vez más) es hacer cualquier cosa en nuestra querida Navarra. Las generaciones anteriores a nosotros emprendieron obras de las que estamos disfrutando todos (incluso los que las sabotearon). Nuestros hijos y nietos nos pedirán cuentas por haber paralizado cualquier desarrollo que signifique futuro.

Alvaro Bañón Irujo. Economista