Parece que el próximo Gobierno de Navarra, que está al caer, va a contar con nada menos que tres vicepresidencias. Somos una comunidad pequeña, en población no llegamos a la de algún pueblo grande de la comunidad de Madrid: un Getafe, un Móstoles, pero tenemos un gobierno con muchas carteras y no uno, ni dos, sino tres vicepresidentes. Puede que no haya otro lugar con mayor número de vicepresidentes per cápita, pero esto no nos preocupa mucho, hasta nos hace gracia. Siendo un gobierno progresista, se consuela el sufrido ciudadano, que es quien paga, pues algo harán. Se sabe que los gobiernos de coalición suelen ser una jaula de grillos, que es difícil conjuntarlos y que lo primero es crear puestos para que quepan todos. En el gobierno anterior hubo una consejería de migraciones, y entonces escribí que como no teníamos ninguna competencia en eso, debía tratarse de la migración de las de aves. De momento van y vienen ajenas a lo de aquí abajo. Lo de los tres vices confirma que este gobierno no comulga con el ahorro, y quiere contar con el máximo de cargos para su tarea, sea esta cual sea, que ya se verá, pues en política, a las pruebas me remito, se cambia mucho de opinión. También el Gobierno de España con Sánchez, tuvo hasta cuatro vices que, en rigor, se hacían la puñeta unas a otras y cada una iba por su lado. Cuando se hizo esa ley disparatada que terminó poniendo delincuentes sexuales en la calle, parte del gobierno hizo como si la cosa no fuera con ella, como si a pesar de ser del mismo gobierno no se hablaran. Cada vicepresidente de un bando pastoreaba a los suyos, y cada uno era una isla. Aquí no solo tenemos tres vices, sino algo así como un cuarto en la sombra, que debe dar el visto bueno. Esparza, de UPN, señala que es un escándalo que este gobierno esté, de hecho, en manos de Bildu, pero parece que muchos le escuchan como quien oye llover. En realidad, el que no se ha enterado ya no lo va a hacer, o le es igual. Algo a tener en cuenta para una nueva oposición.