Coalición Canaria puede ser la llave del próximo gobierno de Sanchez, pues si recibe una buena oferta, ha dicho, no hará ascos a coincidir con Junts, lo que hasta hace poco le daba un poco de repelús. Este es un buen resumen de la política que se ha ido instalando entre nosotros: el pago a grupos de determinados territorios, casi siempre los mismos, por su apoyo. Algo que se da ya por supuesto, y que ha afectado a ambos partidos durante distintas épocas, un peaje. La desaparición de Ciudadanos agrava todavía más la situación. Defender únicamente el interés de los vascos por encima de todo, por ejemplo, es lo que ha vuelto a decir Ortuzar, jefe del PNV, ese partido de señorones formales que dice haber parado a la derecha. Cómo les vaya al resto, les es igual. ¿Y qué pasa con el interés de todos? He aquí una pregunta que no procede. No procede, desde luego, para la izquierda, que se presta a este juego de particularismos e identidades hasta confundirse con ellos, abandonando la idea de igualdad entre todos los ciudadanos, sean de Bilbao o de Puertollano. Y ello a pesar de que la isonomía, el trato igual, es decir, el rechazo a los privilegios, es el alma de cualquier izquierda, lo que la distinguía, además de pacto central de la política democrática. Frente a lo de todos, prima lo nuestro. Así, desde el PSOE se propone ahora, nada menos, que la condonación de la deuda a Cataluña para lograr el apoyo de Junts. Es una medida que lo tiene todo: es injusta, pues premia a quien se ha endeudado sin freno, incluso dedicando el dinero a asuntos delictivos; ofensiva, pues da una bofetada al que ha cumplido y se ha apretado el cinturón, renunciando incluso a mejoras para sus ciudadanos, que deberá asumir también la deuda del derrochador, y crea, por último, enfrentamientos territoriales. Todo esto es grave y merecería la pena denunciarlo, si no fuera porque toda esta política ha sido convalidada por una parte notable del electorado, y tiene barra libre. Puede que no sirva de mucho, pero callar es peor.