El Gobierno discrimina a mi hija

Mi hija tiene dos hermanos que estudian en Basoko. Uno de ellos casi consigue el C2 en el examen de inglés de este año. Ambos están cursando sus estudios adquiriendo un gran conocimiento del idioma, por no hablar de otros aspectos del instituto. Pero ella no va a poder. El consejero de Educación asegura en la reunión mantenida con, entre otros, familias que hemos quedado fuera de IES Basoko, que el Gobierno vela por” la igualdad efectiva de oportunidades y la eliminación de todo tipo de discriminación ”.

Voy a pedirle una reunión para que le explique a mi hija por qué sus hermanos disfrutan de esta oportunidad y ella no. Por qué no va a poder irse por las mañanas con ellos a clase. Por qué ella es diferente. Porque yo no sé explicarle por qué dentro de una misma familia no van a tener las mismas oportunidades.