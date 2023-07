El encierro, ¿nueva prueba olímpica?

Las retransmisiones de TVE que no me las he perdido en directo todas las mañanas creo han ofrecido un encierro que nadie tiene que ver con el genuino. Las explicaciones y valoraciones que hacen los comentaristas me resultan “ridículas” y a veces parece que están comentando una prueba deportiva, faltando sólo los letreros de los “corredores” pues ya ponen hasta los segundos ante el toro y el peso y altura del participante.

Entiendo la necesidad de rellenar el espacio y la publicidad tanto para la TVE como para Pamplona que me parece sensacional. No obstante, criticábamos en su día a los “divinos” y ahora estamos divinizando a algunos participantes.

He sido corredor y he pasado miedo, pero parece que el sentido de muchos participantes (ignorantes o temerarios) es echarse al toro o a los mansos y tocarlos y ser protagonistas de imágenes perjudicando a los corredores normales.

Creo se está desvirtuando el encierro y aparte de la masificación, problema de siempre,los comentaristas no ayudan a evitarlo.Los tiempos y metros ante el toro no son cosa de récords ni de individualizaciones como en una prueba olímpica.