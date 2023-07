Separatismo

Se ha celebrado un poco en sordina la fiesta nacional francesa, el 14 juillet, bajo el impacto de los acontecimientos de las últimas semanas, en que los barrios de muchas ciudades ardieron y una ira incontenible atacó todo lo que representa a la nación: comisarías, ayuntamientos, colegios, bibliotecas, pues esta revuelta no es tanto causa de la pobreza o marginación, sino un rechazo en bloque a Francia, una manifestación de no sentirse incluido y rechazar la integración. Los jóvenes airados que hemos visto atacaban Nike o Apple, no a Carrefour o los supermercados, ha señalado alguien con razón. No es un levantamiento para reclamar más caso y atención al poder, sino para pasar de él. Se trata de un fracaso del multiculturalismo, tan caro a la mentalidad bienpensante, que deja a cada comunidad aparte con sus normas y culturas propias, renunciando a ganarlos para los valores de la sociedad abierta y libre -no se ha inventado en realidad nada mejor- que tanto debe por cierto a la Francia ilustrada. A muchos de estos jóvenes de origen magrebí y nacionalidad francesa, parece que el Islam les resulta algo más seductor y con más sentido que la sociedad consumista, insatisfecha a pesar de tener todo, que parece no creer ya en nada y a la que en el fondo desprecian. Hoy en Francia, he leído, la revolución en marcha es la del moi, es decir, del yo; la del yo lo quiero y tengo derecho, y cualquier causa común se desvanece. Es una sociedad, como casi toda Europa, descreída, incapaz de poner en valor los valores que creó y dieron luz y dignidad al hombre como en ningún otro sitio. Francia no tiene fe en sí misma, en su régimen ni en sus hombres, escribió desde París Chaves Nogales en 1939, cuando el país se derrumbó ante la ofensiva alemana, y el totalitarismo, en su versión fascista o comunista, parecían imponerse en todas partes. Francia se enfrenta hoy a una amenaza distinta, la separatista, que no es la de un territorio, como ocurre en España, sino la de una creciente comunidad que no se siente francesa y quiere vivir aparte.