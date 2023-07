Carta a un amigo en el 22 aniversario de su asesinato

A José Javier Múgica Astibia, en el 22 aniversario de su asesinato a manos de ETA. Ha habido de todo un poco José Javier. La costumbre judía de liberar a un preso por Pascua, llevó a elegir entre el inocente Jesús y el asesino Barrabás. Y el pueblo judío clamaba ante Pilatos diciendo: “A ese no, a Barrabás”. Este hecho, me hace recordar al pueblo vasco, en sus manifestaciones, pidiendo la liberación de sus presos etarras vascos. No soy partidario de tener encerrados a culpables, creo que mejor sería alimentarlos bien y que trabajaran 8 horas limpiando montes y ríos, que falta hace.

Política. El primer asalto del 28 de mayo a la presidencia de España lo ganó Núñez Feijóo frente a Pedro Sánchez, que quedó “tocado”. Espero que el segundo, el 23 de julio, también gane Núñez Feijóo, por el bien de todos. Así se evitaría que Pedro Sánchez siga aprobando más leyes. Creo que el presidente se equivocó al decir que “la fiscalía y la democracia han perdonado a etarras y Bildu puede participar en las listas electorales”. Todo perdón sea bienvenido, pero entiendo que sólo Dios puede perdonar por medio de una confesión con arrepentimiento. Lo demás, son chistes electorales. “El carro vacío saca más ruido que lleno”.

Sobre UPN de Leiza. Decirte que hemos resucitado consiguiendo un segundo concejal, compañía para Silvestre Zubitur, que tantos años lleva sirviendo a Leiza sin aspirar a ningún beneficio extra. En todo caso, algún disgusto. A veces hace de alcalde, asistiendo a funerales y a misa mayor los domingos, como a la “antigua usanza”. Así como a las fiestas patronales portando la bandera de Navarra, con cadenas, esmeralda y corona. Antes asistía toda la Corporación, pero eso, ya es historia. Ahora reina la nueva cultura de ellos. Leiza, cada vez, es menos Leiza. Y se está reflejando este vacío en la Iglesia. Apartándonos de la verdadera felicidad. ¡Qué pena!

Deporte. El vizcaíno Elordi, txapeldun pelota a mano individual. Algunos leizarras hemos aplaudido la victoria de la Copa de Rey del Real Madrid, frente a Osasuna. Su tercer título de la temporada. Como navarros de verdad, nos enorgullecería aplaudir a un Osasuna limpio de algunos nacionalistas antiespañoles, como lo fue en otros tiempos.

Nadie está muerto mientras es recordado. No te olvido José Javier.