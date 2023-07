Braulio Vázquez,un referente del fútbol profesional

Ser referente es convertirse en una persona que por su prestigio profesional y valores humanos es modelo a seguir por los demás. En el mundo del fútbol profesional actual se necesitan muchos referentes, tanto si son jugadores como directores deportivos. Para estas personas el dinero no lo es todo a la hora de tomar una decisión profesional. Para ellos, el club al que pertenecen no es sólo una empresa, es una familia y una cuadrilla de amigos. Al cabo de los años suele aumenta el amor a un mismo escudo, a unos colores y a unos valores por los que se optó en el momento fundacional.

Pero, lamentablemente, esta actitud tan positiva está despareciendo en los últimos años. El mundo del fútbol se está mercantilizando a todos los niveles. Por eso es una buena noticia la reciente decisión de Braulio Vázquez, director del Club Atlético Osasuna. Recordemos que la inesperada salida de Monchi, mítico director deportivo del Sevilla, creó un terremoto en Nervión. Tras ella, el Sevilla FC decidió que el mejor candidato para suplirle era Braulio Vázquez, por su extraordinaria labor en Osasuna, haciéndole una oferta económica mareante.

Sin embargo Braulio la rechazó por el motivo que él mismo explicó: “algunos pueden pensar que fue falta de ambición, pero también estaba la lealtad que tengo hacia el club donde estoy. Si pensara con la cabeza, quizás me tendría que haber ido. Mucha gente de fútbol me reprocha el haberme quedado, pero la gente cercana a mí me tocó la vena emocional y a mí es más fácil ganarme desde este aspecto. A nivel económico y de posibilidades, era difícil competir con lo que te ofrece un club tan grande, pero para mí son muy importantes también los retos que tengo en el CA Osasuna». La lealtad es la virtud que nos lleva a mantener los vínculos y compromisos que hemos contraído con los demás, reforzando los valores que hay en ellos.

La lealtad es la virtud propia de los hombres de bien, y nos habla de estabilidad emocional, de constancia en los afectos, de responsabilidad en los lazos y compromisos contraídos, de seriedad en nuestra palabra empeñada. Lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos que permiten desarrollar fuerte relaciones sociales y/o de amistad en donde se creen un vínculo de confianza muy sólido, y automáticamente se genera respeto en los individuos. Lo opuesto a lealtad es la traición, la falta que comete una persona en virtud del incumplimiento de su palabra o infidelidad.

Lealtad es un valor que se desenvuelve en nuestra conciencia, en el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quien creemos. La lealtad consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto por alguna cosa, por alguien o por una comunidad. ¡Gracias Braulio, por tu competencia profesional, pero, sobre todo, por tu ejemplo de juego limpio, una expresión que se refiere al comportamiento leal, respetuoso y sincero!