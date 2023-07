"Presidencia europeísta"

España asumió ayer la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros de la Unión Europea, con la visita de Pedro Sánchez a Kiev para reunirse con Zelenski, tras dirigirse al parlamento de un país que está siendo bombardeado a diario por el régimen de Putin. Un gesto relevante que recuerda cuál es el objetivo número uno del semestre. Asegurar que la autocracia rusa y sus intereses no dificulten el progreso y la cohesión de la Europa libre, partiendo de la defensa y la reconstrucción de Ucrania. Rechazando -en palabras del presidente Sánchez- que se trate como iguales al agresor y al agredido. Cobrará especial importancia la agenda referida a los temas energéticos y de autonomía estratégica. Pero también la necesidad que Europa tiene de estrechar lazos con América Latina por un lado y con África por el otro para, entre otros propósitos, salir al paso de la influencia creciente de las autocracias en las regiones más necesitadas del mundo. Aunque hay una meta implícita en la presidencia de turno de la coordinación intergubernamental, cual es la promoción del europeísmo y sus valores. Empezando por España, uno de los países de la UE con una vocación más clara al respecto. Será crucial que ni la celebración de elecciones generales a menos de dos meses de asumida la presidencia, ni la eventualidad de que el escrutinio ciudadano cambie de signo la gobernación de España escoren, alteren o devalúen las prioridades de la Unión. El Estado español, y en su nombre el Gobierno, se hizo cargo ayer de una responsabilidad que afecta a todos los europeos, y de cuyo desempeño Europa ha de salir más sólida y unida. De ahí que ni los encuentros comunitarios previstos hasta el 23 de julio en distintas ciudades españolas ni la comparecencia de Sánchez ante el Parlamento de Estrasburgo el próximo día 13 deberían verse ensombrecidos por la pugna partidista. Es hora de que no quede duda alguna sobre las coincidencias que albergan Sánchez y Feijóo respecto a una Europa sobre cuya entereza España no debería proyectar los restos de su polarización doméstica.