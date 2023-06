Ya vale, señora Barkos

Cada uno de estos últimos días, y los que vendrán, Uxue Barkos ofende mi inteligencia y la de muchas personas cuando afirma tan fuerte como interesadamente que ella y su partido van a formar un Gobierno progresista con PSOE y bla, bla, bla. Es imposible, el progresismo y el nacionalismo de Geroa Bai que Barkos representa constituyen un oxímoron, una contradicción in terminis. Vamos, jamás el nacionalismo podría ser progresista. Porque el nacionalismo es identitario, no considera que todos los ciudadanos tienen el mismo valor, porque es una vuelta a la caverna, a los orígenes, a sus tradiciones no compartidas.

Falta mucha pedagogía desgraciadamente y ustedes tratan de que comulguemos con ruedas de molino. Pero incluso las medidas sociales de Geroa Bai, clon del PNV, jamás podrán ser progresistas porque ellos representan a una élite social desde su inicio. No olvidemos las tesis de Sabino Arana, prefiero no reproducir aquí ninguna por lo dolorosas. De modo que no intente vendernos esa moto tuneada porque ya nos conocemos. Por favor.