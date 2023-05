A quienes tanto detestan los parecidos de Navarra y España les han bastado 8 años para que la tasa de paro de la Comunidad Foral se asemeje a la española como una gota de agua a otra gota de agua. La EPA del primer trimestre de 2023 refleja un porcentaje de parados en nuestra Comunidad del 12,1%, prácticamente la misma que la estatal, que se sitúa en el 13,3%. Ya estamos en el puesto noveno en el ranking de menor desempleo. Nuestra tasa de paro es superior a la de Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Madrid y, por supuesto, el País Vasco y La Rioja. Curiosamente, nuestras tres regiones vecinas nos van cogiendo ventaja. Los datos navarros son desoladores: un aumento de parados de casi el 20% en un año.

Cuando aquel cuatripartito encabezado por Geroa Bai y con Bildu sentado en la sala de gobierno llegó al Palacio de Navarra, nuestra Comunidad reflejaba la menor tasa de paro de toda España, ocho puntos por debajo de la media. Hoy, tras ocho años de gobiernos populistas de izquierdas, la diferencia se ha reducido hasta la insignificancia.

Ahora, nuestros gobernantes, con el PSN lamentablemente a la cabeza, ponen en cuestión los datos de la Encuesta de Población Activa y nos piden que hagamos caso a los que publica el Servicio de Empleo. Antes nos decían que los datos buenos de verdad eran los de la EPA, una encuesta exhaustiva que hurgaba hasta los más recónditos rincones de nuestra sociedad.

Pero los números que nos ha dejado la EPA tienen su correlato en la evolución del Producto Interior Bruto de los últimos trimestres, que arroja crecimientos de Navarra menores que los del conjunto de España. De los últimos seis trimestres, solo en dos el aumento del PIB de Navarra fue mayor que el estatal, por apenas una y dos décimas. En los otros cuatros trimestres, la economía navarra creció menos que la española. En algunos casos, como en el primer trimestre de 2023, mucho menos: 2,4% Navarra frente a 3,8 el conjunto de España; o como el segundo y el tercer trimestre de 2022: 4,5% Navarra frente al 6,3 estatal y 3,2 Navarra frente al 4,8 estatal. Estos son los datos.

Y la evolución del Producto Interior Bruto refleja lo mismo que la EPA: Navarra pierde comba frente al resto de regiones españolas. Nuestra economía pierde impulso. Tendremos que preguntarnos por qué. La respuesta no es sencilla y seguramente las causas serán varias. Pero hay una que parece cada vez más indudable: los gobiernos populistas de izquierdas (incluyendo ahora al PSN).

En los últimos años, estos gobiernos, han iniciado en Navarra una carrera por aumentar los impuestos a quienes tienen que crear riqueza y empleo. Y lo que es casi peor, por denigrarlos o incluso insultarles públicamente. Y la presión sobre quienes tienen que invertir es especialmente necia en Navarra. En el Parlamento foral, Bildu, Podemos y otras fuerzas “¿progresistas?” aumentan un día sí y otro también la presión fiscal a los inversores, como si Navarra fuera una isla, como si estos inversores no pudieran simplemente atravesar el Ebro y afincarse en Aragón o en La Rioja, donde tienen un trato más favorable. Y así nos va. Y el PSN se apunta a cómplice del desaguisado a cambio de lo que todos sabemos. Tienen la suerte, todos ellos, de que es imposible cuantificar las consecuencias de sus decisiones. No podemos calcular con una fórmula objetiva cuál sería nuestro PIB si no se hubieran tomado esas decisiones, cuántas empresas habrían nacido o habrían venido a nuestra Comunidad si el trato hubiera sido otro, cuántas no se habrían marchado, cuantos inversores habrían visto con mejores ojos a Navarra si hubiéramos utilizado nuestra autonomía fiscal para acogerlos y crear juntos riqueza en este territorio, en definitiva, cuánto empleo se habría creado.

Los mismos que ponían obstáculos a las autovías de Sakana y Leizaran, los mismos que se oponían a Itoiz y se oponen aún al Canal de Navarra, los mismos que se oponen al TAV, siguen poniendo palos en las ruedas de nuestro desarrollo económico ahora con políticas que desincentivan las inversiones. Y, como decía antes, el PSN les acompaña. Y están teniendo éxito: les han bastado ocho años para dar al traste con el sobresaliente desarrollo de la Comunidad Foral y, aún más, de seguir así van a dar al traste con nuestra identidad foral.

Porque, recuerden, nos gobiernan quienes votaron en contra de la LORAFNA, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, nuestro genuino estatuto de autonomía navarro, el que nos diferencia del País Vasco, el que sacamos adelante los representantes de centro derecha (UCD, UPN, Partido Carlista) y los socialdemócratas de aquel PSN, de tan distinto comportamiento político al PSN de hoy.

Desde 2015, gobernados por nacionalistas, y ahora por el exiguo tándem Chivite-Sánchez, nacionalistas, Podemos y sus imprescindibles EH Bildu, en solo ocho años, Navarra está en una decadencia continua y terriblemente preocupante.

Por todo ello, a todos los partidos políticos de centro derecha que legítimamente aspiran a gobernarnos, me permito pedirles consenso, autocrítica, que a todos nos hace mejores, generosidad y altura de miras. Y a los electores, el 28 de mayo, que voten. Por Navarra.

Javier del Castillo Bandrés Exconsejero del Gobierno de Navarra